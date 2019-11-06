ATM´lere `papağan´ tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

ATM´lere `papağan´ tuzağı kuran 3 şüpheli yakalandı

DHA

ESKİŞEHİR´de bankaların ATM´lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir´e getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  

ESKİŞEHİR´de bankaların ATM´lerine 'papağan' adı verilen aparat takarak, kredi kartı bilgilerini kopyaladıkları tespit edilen 3 şüpheli, farklı illerde yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir´e getirilen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.  
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir banka ATM´sine papağan adı verilen özel kopyalama cihazı takılarak kullanıcıların kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarından şüphelilerin aynı yöntemle dolandırıcılık yapan S.K. (34), E.C. (30) ve A.C. (29) olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından şüpheliler, İstanbul, Bolu ve Sakarya´da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Eskişehir´e getirilerek ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, şüphelilerin aynı yöntemle daha önce de aralarında Konya ve Sakarya´nın da bulunduğu çok sayıda şehirde kredi kartı kopyalayıp dolandırıcılık yaptıklarını tespit etti. Soruşturma sürüyor.

ESKİŞEHİR

06 Kasım 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:00
  • GÜNEŞ 07:24
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:18
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafikte tartıştığı şoförü, bir gün sonra sokak ortasında dövdü
YEREL HABERLER Trafikte tartıştığı şoförü, bir gün sonra sokak ...
Yarının Ustaları Sergisi açıldı
YEREL HABERLER Yarının Ustaları Sergisi açıldı
Odunpazarı’ndan bilimsel eğitime katkı
YEREL HABERLER Odunpazarı’ndan bilimsel eğitime katkı
Atletizm ile sağlıklı nesiller
YEREL HABERLER Atletizm ile sağlıklı nesiller
Çocuklar müzik aletlerini tanıyor
YEREL HABERLER Çocuklar müzik aletlerini tanıyor
11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği öğrencilere ilham oluyor
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi ...
Kazım Kurt’tan genç futbolcuya geçmiş olsun ziyareti
YEREL HABERLER Kazım Kurt’tan genç futbolcuya geçmiş olsun ziyareti
ATM fareleri bu kez kaçamadı Birçok ilde ATM cihazına kart kopyalama cihazı yerleştiren 3 şüpheli Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER ATM fareleri bu kez kaçamadı Birçok ilde ATM cihazına ...
Eskişehir Sanayi Odası 51. yaşını kutladı
YEREL HABERLER Eskişehir Sanayi Odası 51. yaşını kutladı
Akademik buluşlarda patent stratejileri ve başarı örnekleri konuşuldu
YEREL HABERLER Akademik buluşlarda patent stratejileri ve başarı ...
Uluslararası Tiyatro Festivali söyleşileri
YEREL HABERLER Uluslararası Tiyatro Festivali söyleşileri
TÜGVA Tepebaşı İl Temsilciliği görevine Mustafa Özsoy atandı
YEREL HABERLER TÜGVA Tepebaşı İl Temsilciliği görevine Mustafa Özsoy ...
Eskişehir'de kaçakçılığa geçit yok Kaçak sigara imalatı yapan 2 şüpheli KOM ekiplerince yakalandı Sigara sarma makinesi, binlerce makaron, nargile tütünü, bandrolsüz tütün ve av tüfeği ele geçirildi
YEREL HABERLER Eskişehir'de kaçakçılığa geçit yok Kaçak sigara ...
Kalecilerimize sonuna kadar güveniyorum Eskişehirspor Kaleci Antrenörü Sefer Hakan Olgun: “Sosyal medya ve taraftar baskısı kalecilerimizi çok etkiliyor”
YEREL HABERLER Kalecilerimize sonuna kadar güveniyorum Eskişehirspor ...
Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
YEREL HABERLER Aranan 3 FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Eskişehir Şairler Derneği’nin ‘Porsuk Şiir akşamları’
YEREL HABERLER Eskişehir Şairler Derneği’nin ‘Porsuk Şiir akşamları’
Hakan Olgun’dan duygusal ziyaret
YEREL HABERLER Hakan Olgun’dan duygusal ziyaret
11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi etkinlikleri başladı
YEREL HABERLER 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi ...
Dökülen yapraklarla kalp yaptılar
YEREL HABERLER Dökülen yapraklarla kalp yaptılar
(Özel) Yaşı öğrenmesine engel olmuyor 80 yaşındaki Saadet Özakay gittiği kurslardaki başarısı ile gençlere taş çıkartıyor OMEK'te geçtiğimiz sene keçe kursuna gelerek başarılı olan, bu sene de ahşap kursuna katılıyor Özakay; “Sosyalleşiyoruz, arkadaşlarımızla güzel vakit geçiriyoruz” “Daha çok şeyler öğreneceğiz, öğrenmeyi seviyorum”
YEREL HABERLER (Özel) Yaşı öğrenmesine engel olmuyor 80 yaşındaki ...
(Özel) Tesadüfün böylesi Trafikte tartıştığı otobüs şoförünü bir gün sonra sokakta görüp darp etti Bankta oturan gençle önce tartıştı sonra yumruk attı
YEREL HABERLER (Özel) Tesadüfün böylesi Trafikte tartıştığı otobüs ...
Dr. Öğretim Üyesi Yetim: “(Lübnan’daki protestolar) Halk yaşadığı sorunların temel kaynağı olarak ülkedeki mezhepçi yapıyı ve bunu kullanan siyasetçileri görüyor” “Şiilerin aktif bir şekilde protestolarda yer almasından Hizbullah da rahatsız”
YEREL HABERLER Dr. Öğretim Üyesi Yetim: “(Lübnan’daki protestolar) ...
Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen Laboratuvarı törenle açıldı
YEREL HABERLER Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ...
ESOGÜ'de Organ Bağışı ve Nakli Haftası Sağlık çalışanları farkındalık ve bilgilendirme paneli düzenlendi
YEREL HABERLER ESOGÜ'de Organ Bağışı ve Nakli Haftası Sağlık ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X