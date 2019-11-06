Kazım Kurt’tan genç futbolcuya geçmiş olsun ziyareti

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, GençlergücüOdunpazarıspor maçında sakatlanarak ameliyat olan Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü futbolcularından Furkan Duru’yu ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 26 Ekim’de oynanan GençlergücüOdunpazarıspor maçında sakatlanan Furkan Duru’yu hastane odasında ziyaret etti. Ameliyat olan Duru hakkında doktorlardan bilgi alan Başkan Kurt, genç futbolcuya geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette konuşan Kurt, "Odunpazarı Gençlik ve Spor Kulübü futbolcularımızdan Furkan Duru, oynadığı maçta sakatlandı. Yan bağları kopan genç futbolcumuz, başarılı bir ameliyat geçirdi. Ben kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Umarım, genç futbolcumuz biran önce iyileşir ve yeşil sahalara geri döner" dedi.

ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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