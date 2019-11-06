Atletizm ile sağlıklı nesiller

Tepebaşı Belediyesi tarafından gerçekleştirilen atletizm eğitimleri çocuklardan ve gençlerden yoğun ilgi görüyor. İki farklı noktada haftanın 4 günü düzenlenen çalışmalar 70 öğrencinin katılımı ile devam ediyor.

Tepebaşı Belediyesi, spor yapan sağlıklı nesiller yetişmesi adına gerçekleştirdiği faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen atletizm çalışmaları da Eskişehirli çocuklar ve gençlerden talep görüyor. Esentepe Halı Sahası ve Fevzi Çakmak Mahallesi’nde bulunan Ediz Bahtiyaroğlu Halı Sahası’nda, çocuklar ve gençler için düzenlenen atletizm çalışmaları başladı. Halı sahaların çevresinde bulunan okullardan gelen yaklaşık 70 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen çalışmalar, haftanın 4 günü düzenleniyor. Eğitimlere katılan öğrenciler çocuk oyunları, koordine beceri oyunları, sprint koşuları, dayanıklılık koşuları ve kros antrenmanları gibi çalışmaları uzman eğitmenler gözetiminde yapıyor.

Atletizm çalışmalarına katılmaktan dolayı memnuniyetini ifade eden öğrenciler sağlanan spor imkanlarından ötürü Tepebaşı Belediyesi’ne teşekkürlerini iletiyor.

ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:59

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.