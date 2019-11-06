Yarının Ustaları Sergisi açıldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği kapsamında kapılarını açan Yarının Ustaları Sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Sanatta ustaçırak ilişkisinin önemine vurgu yapan serginin açılışına, çok sayıda öğrenci ve öğretim elemanı katıldı. Toplamda 197 başvurunun yapıldığı etkinlikte 41 eser sergide yer almaya hak kazanırken 3 eser de ödüle layık görüldü. Yarışmada Onur Altun, Safa Akalay ve Ayşe Nur Sürmeneli ödül almaya hak kazandı. Ödül alan öğrencilere, meslek ahlakını temsilen önlük hediye edilirken başarı belgeleri verildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Tevfik Fikret Uçar, sanatın ustaçırak ilişkisiyle el değiştiren ve gelişen bir çalışma alanı olduğunu söyledi. Uçar, "Sanat çıraklar olmadan her zaman gerilemeye ve yok olmaya mahkumdur. Çırak sözcüğü, Farsça'dan gelir. Aslında ateşi tutuşturmak ve yaymak için kullanılan bir malzeme olan çıra da aynı kökten gelir. Biz başarı gösteren 3 öğrencimize kaligrafi ve tipografi alanında yaktığımız ateşi güçlendirmeleri, geliştirmeleri, karanlıkları aydınlatmaları için ödül veriyoruz. Onlara mesleği ve ahlakı temsilen önlük giydiriyoruz. Etkinliğimizin bir parçası olan Yarının Ustaları Sergisi, yarının ustaları olacak bugünün çıraklarını özendirmek ve onları geleceğe hazırlamak için düzenlediğimiz bir yarışma. Artık etkinliğimiz bu senenin ilklerinden biri olarak, jürili bir sergi olmanın dışında bir yarışmaya dönüştü" dedi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından ziyarete açılan sergi, 515 Kasım'da Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü'nde gezilebilecek.

ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

GÜNEŞ 07:24

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:33

AKŞAM 17:59

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.