Trafikte tartıştığı şoförü, bir gün sonra sokak ortasında dövdü

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ESKİŞEHİR´de B.A., trafikte tartıştığı otobüs şoförü O.K.'yi bir gün sonra sokak ortasında dövdü. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kent merkezinde çalışan özel halk otobüsünün şoförü O.K. ile otomobil sürücüsü B.A. trafikte tartıştı. Olaydan bir gün sonra O.K., İstiklal Mahallesi Ertuğrulbeyi Sokak'ta bankta otururken, B.A. ve 2 arkadaşı yanına geldi. Burada, taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. B.A., otobüs şoförü O.K.´yi dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga sonlandı. Kavga anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Kavganın ardından O.K., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, B.A.´yı yakalamak için çalışma başlattı.



ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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