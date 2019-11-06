Kaymakam Çimşir’den Başkan Bozkurt’a ziyaret

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Eskişehir'in İnönü ilçesine atanan Kaymakam Burak Çimşir, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt’u makamında ziyaret etti.

Kaymakam Burak Çimşir gerçekleştirdiği ziyarette Belediye Başkanı Kadir Bozkurt ile ilçeye yapılan çalışmalar hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, ziyarette ilçede yapılan ve geliştirilen projeleri hayata geçirmek için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini belirtti. Başkan Kadir Bozkurt, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Burak Çimşir’e teşekkür etti.

ESKİŞEHİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:00

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