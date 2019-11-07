ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulundan bir proje daha

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu geçen günlerde kabul edilen Avrupa Birliği projesinin ardından şimdi de “Let's develop networks and create opportunities for Hippotherapy” isimli projesi ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından 339 bin 70 Euro bütçe ile desteklenmeye değer görüldü.

Ülkemizde Hippoterapi konusunda Multidisipliner yapılanmanın ve ağın kurulması, bilimsel yayın ve düzenlemelerin gerçekleştirilmesi amacıyla; ESOGÜ Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksekokulu ile Hippoterapi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü, Çekya’dan Hippoterapi Federasyonu ve yararlanıcıları, spor kulüpleri ve istihdama olacak katkısı nedeniyle istihdam dernekleri ortaklıklarıyla gerçekleştirilecek proje 46 ay sürecek. Projenin yasal düzenlemelerin tamamlanması bakımından ulusal ölçekte öncü bir proje olması öngörülüyor.

ESKİŞEHİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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