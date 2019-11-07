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ESOGÜ kolon kanseri teşhisine katkıda bulunacak

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) MühendislikMimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş'un Ekim ayında Cancer Letters dergisinde yayınlanan çalışmasında, kolon kanserinin kan örneklerinden tespiti için belirteç adayları keşfedilirken kolon kanserinin moleküler mekanizması da incelendi.

ESOGÜ kolon kanseri teşhisine katkıda bulunacak

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) MühendislikMimarlık Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş’un Ekim ayında Cancer Letters dergisinde yayınlanan çalışmasında, kolon kanserinin kan örneklerinden tespiti için belirteç adayları keşfedilirken kolon kanserinin moleküler mekanizması da incelendi.
Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş’un Ankara Üniversitesi Kimya, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık, Ankara Üniversitesi Tıbbi Onkoloji ve Gazi Üniversitesi Genel Cerrahi Bölümleri ile işbirliği içerisinde yaptığı çalışmada kolon kanserli ve sağlıklı bireylerden alınan kan örneklerinden izole edilen doğal nanokeseciklerin içerikleri arasında farklılıklar tespit edildi. Dr. Öğr. Üyesi Burak Derkuş yaptığı açıklamada, yürütülecek daha geniş katılımlı klinik çalışmalarla, geliştirilen tekniğin ve keşfedilen belirteçlerin önümüzdeki yıllarda kolon kanserinin hızlı, acısız ve küçük miktarda kan örneklerinden teşhisini mümkün kılabileceğini belirtti.
Kolon kanseri
Dünyada kanser bağlantılı ölümlerin en yaygınlarından olan kolon kanserinden global kanser istatistiklerine göre her yıl yarım milyon insan ölürken 1.4 milyon yeni vaka da oluşuyor. Son yıllarda çalışmalar kanser teşhisinde klasik yöntem olan ‘katı biyopsi’ tekniği yerine kanser tipine özgü protein ve genlerin kan örneklerinden tespiti üzerine odaklanıldı. Tek bir kan örneğinden birden fazla kanser türünün tespit edilebildiği ve ‘sıvı biyopsi’ adı verilen bu tekniğin önümüzdeki yıllarda kanser kliniklerinde kanser teşhisi amacıyla yaygın bir şekilde kullanılması öngörülüyor.

ESKİŞEHİR

07 Kasım 2019 Perşembe

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