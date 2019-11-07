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Radyoloji çalışanları zor şartlarda hizmet veriyor Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin ...

İHA

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, radyoloji çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının artık görmezden gelinmemesi, çalışma koşulları ve çalışma sürelerinin acilen iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.

Radyoloji çalışanları zor şartlarda hizmet veriyor Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal; “Radyoloji çalışanlarının çalışma koşulları ve süreleri acilen iyileştirilmeli”

Eskişehir Sağlık Sen Şube Başkanı Hasan Hüseyin Köksal, radyoloji çalışanlarının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının artık görmezden gelinmemesi, çalışma koşulları ve çalışma sürelerinin acilen iyileştirilmesi gerektiğini belirtti.
Dünya Radyoloji Günü dolayısı ile bir açıklama yapan Köksal, bu güne radyoloji çalışanlarının var olan sorunlarıyla birlikte girdiklerini belirtti. Çalışanların yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının artık görmezden gelinmemesi, çalışma koşulları ve çalışma sürelerinin acilen iyileştirilmesi gerektiğini anlatan Başkan Hasan Hüseyin Köksal, “Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm programının en büyük paydaşları olan ve sağlığın her alanında görev yapan sağlık çalışanları için, paydaş olmanın gereğini yerine getirmeli ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması yönünde ciddi adımlar atmalıdır. Alanla ilgili personel istihdamı yapılarak, uzman dışı, vasıfsız çalıştırmanın önüne geçilmelidir. Cihaz modernizasyonunun sağlanması, uygun havalandırma ve izolasyonu ile birlikte yeterli fiziki çalışma koşulları oluşturularak sağlıklı hizmet üretir hale getirilmelidir. Radyoloji çalışanları açısından son derece tehlikeli olan uygunsuz ortam ve çalışma koşulları nedeniyle yoğun radyasyona maruz kalan iyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma sürelerinin 5 saatten 7 saate çıkarılması kabul edilebilir bir durum değildir. Radyasyonun, insan sağlığını tehdit eden olumsuz etkilerine ilişkin bilimsel çalışmaların varlığına rağmen, çalışanların mesai saatlerinin artırılmasıyla başta kanser olmak üzere radyasyona bağlı birçok ölümcül hastalığa yakalanma riskini de beraberinde getirmesi "bir şey olmaz" mantığıyla ifade edilemez. Radyoloji çalışanlarının fiili hizmet süresi zammı hesabında mesai saatlerin tamamını bu maddelerle geçirmedikleri gerekçesi ile yıllık 360 güne tam 90 günlük fiili hizmet süresi zammı verilmemektedir. Oysaki asker ve polisler yıllık tam süreli (90 gün) olarak fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmaktadır. Radyoloji çalışanları da tam süreli olarak yararlanmalıdır. Yine Sağlık Sen kazanımı olan; Acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarına, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nun yazılı kararıyla ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri, Danıştay'a açtığımız davanın kazanılmasına istinaden Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmesi için 81 ile yazı gönderilmiştir” diye belirtti.
Köksal, açıklamasının son bölümünde, “Bu bağlamda; SağlıkSen olarak, sağlıkta yürütülen tüm projelerin ana merkezi ve paydaşı olan ancak, zahmette paydaş görülüp, başarıda paydaş görülmeyen sağlık çalışanlarına biçilen bu rol ve yaklaşımı şiddetle reddediyor, onca olumsuzluklara rağmen, alanlarında başarının mimarları olan radyoloji çalışanlarının "8 Kasım Dünya Radyoloji Günü" kutluyoruz” diye kaydetti.

ESKİŞEHİR

07 Kasım 2019 Perşembe

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