Osmanlı Torun Ocaklarından şehit ailesine ziyaret

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Osmanlı Torun Ocakları Eskişehir İl Başkanlığı tarafından, Zeytin Dalı Harekatında şehit düşen Binbaşı Mithat Dunca’nın ailesi ziyaret edildi.

Osmanlı Torun Ocakları Genel Başkanı Başdanışmanı ve Eskişehir İl Başkanı Neslihan Yuruksoy, Eskişehir İl Yönetimi Kurulu üyeleri tarafından gerçekleştirilen ziyarette şehit ailesine Türk bayrağı kapamalı Kur'anı Kerim hediye edildi ve okundu. Ziyaretçiler, şehit ailesiyle uzun süre sohbette bulunurken şehidimizin hayatından konuşuldu, hatıralarını anıldı.

Başkan Neslihan Yuruksoy, yaptığı ziyaret hakkında şu bilgiler paylaştı;

"Ziyaret amacımız şehitlerimizi hiç bir zaman unutmadığımız ve hayatta olan yakınlarının da onların bize emaneti olduğunu herkese hatırlatmaktır. Aziz şehidimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailesiyle bir araya gelerek, ailemizin her zaman yanında olduğumuzu, kapımızın onlara daima açık olduğunu belirtmek isteriz. Tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

ESKİŞEHİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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