Meclis toplantısını lösemiye dikkat çekmek için maske takarak yaptılar

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, 28 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) yetkilileri ve çocuklar ile bir araya geldi, ayrıca Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri de Kasım Ayı toplantısı 2. oturumunu, lösemiye dikkat çekmek amacı ile maske takarak gerçekleştirdi.

Ziyarette LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Özge Sert ile çocuklar Hamdi İşler, Deniz Engin ve Aras Sağlam ile bir araya gelen Başkan Ataç, çocuklar ile uzun süre sohbet etti. Özge Sert de Başkan Ataç’a vakıf faaliyetleri hakkında bilgiler verirken sağladığı desteklerden dolayı da teşekkürlerini iletti.

LÖSEV’in amacı ve üstlendiği görev itibariyle özel bir vakıf olduğunu belirten Başkan Ataç da konuklarına teşekkür ederek her zaman yanlarında olmaya devam edeceğini ifade etti. Ziyarette Başkan Ataç ve konukları, lösemiye dikkat çekmek amacı ile maske takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Ziyaretin ardından konuklar, Tepebaşı Belediye Meclisi Kasım ayı toplantısı 2. oturumuna da katıldı. Toplantıya başkanlık eden Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, lösemiye dikkat çekmek amacı ile toplantıyı maske ile gerçekleştirdiklerini ifade etti. Meclis toplantısında üyeler, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı’ndan misafirler ile hatıra fotoğrafı da çektirdi.

ESKİŞEHİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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