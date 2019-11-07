Eskişehir´de uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

ESKİŞEHİR´de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu sattığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Yaklaşık 110 polisin katıldığı operasyonda 9 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı, 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 323,71 gram metamfetamin, 4,85 gram esrar, 4,31 gram bonzai, 2,71 gram uyuşturucu skunk maddesi ile hap ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden 3´ü ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüphelinin gözaltındaki işlemleri sürüyor.
ESKİŞEHİR
07 Kasım 2019 Perşembe
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