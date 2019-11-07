Odunpazarı Belediyesi’nden lösemili çocuklara destek

Odunpazarı Belediyesi, Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde lösemili çocuklar için tiyatro oyunu sahneledi.

Odunpazarı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Tiyatro Müdürlüğü ve LÖSEV işbirliği ile gerçekleştirilen etkinliğe çok sayıda çocuk katıldı. Lösemili çocuklarında yer aldığı ekinlikte Odunpazarı Belediye Tiyatrosu oyuncuları ‘Bir Sirk Hikayesi’ adlı oyunu sahneledi. Çocukların kahkahalarla keyif içinde izlediği oyun sonunda, oyuncular çocuklara Lösemi Haftası ve LÖSEV ile ilgili bilgi verdi. Lösemi Haftasının simgelerinden biri olan maskeleri takan oyuncular, oyunu izlemeye gelen herkesi sahneye davet ederek, onlara da maske verdi. Etkinlik hep birlikte takılan maskeler ve çekilen toplu fotoğraf ile sona erdi.

ESKİŞEHİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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