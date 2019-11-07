Odunpazarı, halk merkezleri ile üretmeye devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, ‘Halk için Halk Merkezleri’ sloganı ile 11 ayrı mahallede yer alan 12 Halk Merkezi’nde atölye çalışmalarına devam ediyor.

Halk merkezleri ile bölge halkını sosyal ve kültürel anlamda daha iyi seviyeye ulaştırmayı hedefleyen Odunpazarı Belediyesi, vatandaşlara hizmet etmeye devam ediyor. Özellikle kadınların sosyalleşmesi ve meslek sahibi olarak kendi ayakları üstünde durabilmeleri için çeşitli branşlarda atölyeler açan Odunpazarı Belediyesi, 11 ayrı mahallede yer alan 12 Halk Merkezi’nde çalışmalarına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi tarafından açılan atölyelerden biri de Karapınar Halk Merkezi’nde yer alan Ahşap Boyama Atölyesi. Pazartesi günleri saat 09:00 ile 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilen Ahşap Boyama Atölyesine, 20 kadın katılıyor. Birbirinden güzel ahşap eserlerin üretildiği atölye aynı zamanda kadınlar için terapi görevi de görüyor. Birbirinden renkli ahşap tepsiler, kutular, aynalar, sandıklara imza atan kadınlar, birlikte üretmenin ve zaman geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

ESKİŞEHİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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