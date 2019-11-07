Su motoru hırsızları jandarmadan kaçamadı Piyasa değeri yaklaşık 200 bin TL olan 30'u aşkın su motoru çalan 5 şüpheliyi Beylikova jandarması yakaladı

Eskişehir ve Bilecik'te, değeri yaklaşık toplam 200 bin TL olan 30 su motorunu çaldıkları belirlenen 5 şüpheli ve kiralık araç temin eden 1 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ve Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Temmuz28 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 30'u aşkın su motorunun çalınmasıyla ilgili teknik takip ve araştırma çalışması başlatmıştı.

Eskişehir'in merkez ilçeleri Tepebaşı ve Odunpazarı başta olmak üzere Seyitgazi, İnönü ve Beylikova ilçeleri ile Bilecik'in Bozüyük ilçesinde toplamda 30 şahsa ait, yaklaşık piyasa değeri 200 bin TL olan otuzu aşkın su motorunun çalınması olayına karışan şüpheliler tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla şüpheli B.Ö., İ.A., M.A., S.D. ve S.G. ile hırsızlık olaylarında kullanılan araçları kolluk kuvvetlerinin tespitini engellemek amacıyla 'kiralık araç bilgi sistemine kayıt yapmadan' şüphelilere temin eden rent a car işletmecisi C.A. Afyonkarahisar'da yakalanarak jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan şüpheliler, Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri akabinde Beylikova Adliyesine sevk edildi.

ESKİŞEHİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:01

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