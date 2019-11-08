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Tonlarca ıspanak çöpe gidiyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Sosyal medya ...

İHA

İstanbul ve Tekirdağ'da yaşanan zehirlenme vakalarından sonra Eskişehir'deki ıspanak satışları da dibe vurdu. Yaklaşık bir hafta içerisinde tonlarca ıspanağın çöpe gittiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yaprağı yenilen diğer sebzelerin satışlarında da azalma olduğunu söyledi.

Tonlarca ıspanak çöpe gidiyor Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan; "Sosyal medya üzerinden insanların kafası karıştırılıyor" "Yaprağı yenilen diğer sebzelerin satışlarında da yüzde 50 azalma var" "Sebebi her ne olursa olsun ihmali olanlar cezalandırılmalıdır"

İstanbul ve Tekirdağ'da yaşanan zehirlenme vakalarından sonra Eskişehir’deki ıspanak satışları da dibe vurdu. Yaklaşık bir hafta içerisinde tonlarca ıspanağın çöpe gittiğini belirten Tepebaşı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, yaprağı yenilen diğer sebzelerin satışlarında da azalma olduğunu söyledi.
Buluşan, zehirlenme vakalarından sonra üreticilerin sıkıntı yaşadığını ve satışların durduğunu vurguladı. Süleyman Buluşan, “İstanbul'da zehirlenme sebebiyle hastanelerde tedavi gören hastalarımıza acil şifalar diliyoruz. Sebebi her ne olursa olsun ihmali olanlar cezalandırılmalıdır. Hiçbir üretici, tüccar ve halci, bilinçli veya bilinçsiz şekilde ihmalde bulunamaz. Üreticimiz ürününe gübreyi, ilacı ne zaman kullanacak veya hasattan kaç gün önce ilaç kullanmayacak çok iyi bilmekte ve uygulamaktadır. Bilinçli kişi zaten hasat zamanı yaklaşmış ise ilaç gübreyi atmaz çünkü ekonomisine zarardır. Değişen iklimlerle mahsulün para yapmadığı, masrafların karşılanmadığı bir üretim yaparken şimdi de bu durum yaşanmıştır. Herhangi bir ot veya yapılan yanlış ilaçlama bize yeni fikirler üretmelidir. Şu an hiçbir suçu olmayan üreticilerimizin tarlasındaki ıspanak satılmıyor. Yılda 2 üretim yapan bir ıspanak üreticisi sezon başında ıspanak satamadı ve toprağa gömdü. Şimdilerde de üretici bir defa daha hüsrana uğradı. Kaldı ki ıspanak satışları yüzde 100 durdu. Diğer yaprağı yenilen sebzelerde de satışta yüzde 50 azalma gerçekleşti. Ispanaklar tarlada, tezgahlarda kaldı. Bir haftada tonlarca ıspanak çöpe gitti ve gidiyor” şeklinde konuştu.
Ispanağın adı “Zehirli ıspanak oldu”
Özellikle sosyal medya üzerinden insanların kafasının karıştırıldığının altını çizen Süleyman Buluşan, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:
“Temel reis ıspanağımızın adı pazar ve hallerde zehirli ıspanak oldu. Pazarda müşterimize ıspanak zararına satılıyor alın dediğimiz zaman ‘hanım sakın ıspanak alma dedi veya hanımlar korkuyoruz zehirli diye söylüyor’ bu duruma üzülüyoruz. Sanki yasak bir ürün üretiliyor muamelesi görüyoruz. Lütfen kendimize gelelim. Televizyonlara çıkıp sanki önceden mutfakta ıspanak hiç yıkanmazmış muamelesi görmeyelim. Kuru ıspanağı hasat etmek, sevk etmek 24 saat içerisinde mutfağa getirmek kolay değil. Kökü kesildiği andan itibaren suya ihtiyacı vardır. Üreticimiz yeraltı sularıyla yıkadıklarında üzerindeki toz ve çamurun temizlendiği gibi başka bir şey de kalmıyor. Mutfakta tek tek yıkanacak. Sosyal medya kullanıcıları da bir marifet sanıyor. 15 gün ıspanak tüketmeyin. 15 gün önce tüketiliyordu. Yetkilerimiz bir an önce açıklama yapmalıdır. İnsanlarımızın kafasını karıştıranlara bir çözüm bulmalıdır. Rahatsızlanan halkımıza tekrar geçmiş olsun diyoruz Mevlam acil şifalar versin.”

ESKİŞEHİR

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
  • GÜNEŞ 07:27
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:31
  • AKŞAM 17:57
  • YATSI 19:16
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