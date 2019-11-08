Akil Gençler'den fidan dikme çağrısı

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş, ‘11 Kasım’da 11 milyon Fidan Dikme’ etkinliğine özellikle gençlerin katılması gerektiğine vurgu yaparak, davette bulundu

Akil Gençler Genel Başkanı Delil Ateş Türkiye genelinde çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma çalışmalarını dünyaya duyurmak ve 11 milyon fidanı toprakla buluşturarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmek için başlatılan “Geleceğe Nefes11 Milyon Fidan” kampanyası hakkında konuştu. Kampanyaya özellikle genç nesilin destek vermesini önemsediklerini söyleyen Ateş, 11 Kasımda 11 milyon fidan toprakla buluşturulacak. 7’den 77’ye toplumun bütün kesimleri ile 11 Kasım günü saat 11.11’de 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanın toprakla buluşacak olması eşine çok az rastlanacak bir durum. Bu etkinlikle de inşallah dünyaya örnek olmuş olacağız. Tarım ve Orman Bakanlığımızın Dünya’ya örnek teşkil edecek bu anlamlı projesinde gençler olarak bizlerde yerimizi alacağız. Türkiye’nin geleceği olan genç kardeşlerimizin Türkiye’nin nefesi olacak bu etkinlikte mutlaka yer almaları gerekiyor. Bizde Akil Gençler olarak Türkiye’nin her noktasında bulunan üyelerimiz ile belirlenen lokasyonlarda fidan dikeceğiz” dedi.

ESKİŞEHİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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