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Eskişehir Anadolu Üniversitesi ‘Sui Generis Tiyatro’ Gemlik seyircisi ile buluştu

İHA

Eskişehir Anadolu Üniversitesi 'Sui Generis Tiyatro' 10'ncu yılında, Türkiye'nin farklı illerinde oyunlarını sergilemeye devam ediyor.

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ‘Sui Generis Tiyatro’ Gemlik seyircisi ile buluştu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi ‘Sui Generis Tiyatro’ 10’ncu yılında, Türkiye’nin farklı illerinde oyunlarını sergilemeye devam ediyor.
Gemlik Belediyesi ve Bursa Barosu organizasyonu ile gerçekleşen ve geçen sene Bursa’da bireysel silahlanmaya kurban giden Av. Özgür Aksoy’un ismini taşıdığı tiyatro buluşmasına, ‘Sui Generis Tiyatro’ 2 farklı oyunu ile davet edildi. ‘Güldürüklü Temaşa’ ve ‘12 Öfkeli’ oyunlarıyla Gemlik seyircisi ile buluşan ‘Sui Generis Tiyatro’, seyirciden tam not aldı. Tiyatro oyunun yönetmenliğini; Eskişehir Şehir Tiyatrolarının başarılı sanatçısı Hakkı Kuş üstleniyor. Oyunda ışık tasarımı Kutan Gökkaya, hareket düzeni ise Hüseyin Akçar tarafından gerçekleştirildi.
10 yıldır faaliyet sürdüren ‘Sui Generis Tiyatro’; her yerde olduklarını ve olacaklarını ısrarla vurguluyor. Tiyatronun yaşanabilir bir dünya için gerekli olduğunu ve adaletin ancak sanatla sağlanabileceğini savunan ‘Sui Generis Tiyatro’, gönüllülük esasına dayanan çalışmalarıyla, sezon içerisinde dikkat çekmeye devam edecek. Böylesine önemli bir projede davet edildikleri için gururlu olduklarını belirten Hüseyin Akçar, ‘Bireysel silahlanma sonucunda ölen Av. Özgür Aksoy’u saygıyla andıklarını’’ belirtti.
Gemlik Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü, ‘’oyun sonrasında teşekkürlerini sunarak’’, Av. Hüseyin Akçar’a, grup adına plaket takdim etti

ESKİŞEHİR

08 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:02
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  • İKİNDİ 15:31
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