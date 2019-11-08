İş yeri ve garajdan toplam 11 bin 850 TL çalan şüpheli yakalandı

Eskişehir'de, çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 1 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğince, 29 Ekim Salı günü Hacıalibey Mahallesinde S.Ö.'ye ait garajda ve 3 Kasım Pazar günü Cumhuriye Mahallesinde bulunan bir cafede meydana gelen toplam 11 bin 850 TL'lik hırsızlık olayları ile çalışma başlatmıştı. Polis ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisi olarak tespit edilen B.A., 7 Kasım Perşembe günü yakalandı.

Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edildi.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamada, çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

ESKİŞEHİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 17:57

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.