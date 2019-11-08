Günyüzü'nde imam hatip öğrencilerinden Mevlid-i Nebi programı

Günyüzü İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri Mevlidi Nebi programı yaptı.
Mevlid kandili münasebetiyle düzenlenen program, Günyüzü Belediyesi Kültür Evinde düzenlendi. Kur'anı Kerim tilavetleri, ilahiler, şiirler okunarak Peygamberimizin doğum günü kutlandı. Programa İlçe Kaymakamı Muhammet Serdar Erdoğan, İlçe Belediye Başkanı Menderes Durgut ve diğer daire amirleri, öğrenciler ve veliler katıldı.
ESKİŞEHİR
08 Kasım 2019 Cuma
- İMSAK 06:02
- GÜNEŞ 07:27
- ÖĞLE 12:47
- İKİNDİ 15:31
- AKŞAM 17:57
- YATSI 19:16