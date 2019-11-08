ESOGÜ'de Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskobik Kulak Cerrahisi Toplantısı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları (KBB) Anabilim Dalı’nın Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği ve Eskişehir ve Yöresi Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği katkılarıyla düzenlediği “Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskobik Kulak Cerrahisi Toplantısı” başladı.

Üç gün sürecek toplantıESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen açılış oturumu ile başladı. Toplantı açılışında konuşan Toplantı Başkanı Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu, toplantıya katılan tüm konuşmacılara katkıları için teşekkür ederken; ESOGÜ Rektörlüğü, Tıp Fakültesi Dekanlığı ve KBB Anabilim Dalı’nın tüm hoca, asistan ve çalışanlarına toplantının düzenlenmesine sağladıkları destek ve verdikleri emek için şükranlarını sundu. Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu tüm katılımcıların güzel anılarla ve bilgi dağarcıklarına yeni bilgiler ekleyerek toplantıdan ayrılmalarını diledi.

ESOGÜ Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamdi Çaklı, toplantıda ülkemizin değerli otologlarının (KBB uzmanı) tecrübelerini paylaşacağını belirterek, toplantıya konuşmacı olarak katılan tüm meslektaşlarına teşekkür etti. Prof. Dr. Hamdi Çaklı verimli ve faydalı bir toplantı geçirilmesini diledi.

Eskişehir ve Yöresi KBB BBC Derneği Başkanı Prof. Dr. Cemal Cingi, toplantının kulak üzerine çalışan bazı KBB uzmanlarının ilgilendiği çok spesifik bir toplantı olduğunu belirterek, Prof. Dr. Ş. Armağan İncesulu’ya dernekleri adına böyle bir toplantının düzenlenmesinden dolayı teşekkür etti.

ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, toplantıya konuşmacı olarak katılımlarından dolayı İtalya’nın Verona Üniversitesi’nden Prof. Dr. Daniele Marchioni başta olmak üzere tüm konuklara teşekkür ederek konuşmasına başladı. Prof. Dr. Kemal Şenocak ESOGÜ olarak bilimsel faaliyetlere olanakları elverdiğince destek vererek, genç öğretim elemanları ve uzmanların eğitimine katkı sunmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Son yıllarda popülaritesi artan endoskopik kulak cerrahisini de içine alan toplantı programının hazırlanmasına emeği geçen herkese teşekkür eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, toplantının başarılı geçmesini diledi.

Açılışın ardından toplantının ilk günü “Endoskopik Kulak Cerrahisinin Temelleri”, “Kolesteatom: Mikroskop mu? Endoskop mu?” ve “Miringoplasti ve Ossiküloplasti: Mikroskop mu? Endoskop mu?” konulu paneller ve “Akılcı İlaç Kullanımı” konulu sunum ile devam etti. “Dış Kulaktan İç Kulağa Endoskopik ve Mikroskobik Kulak Cerrahisi Toplantısı” ile her yıl önemli bir bilgi birikiminin gerçekleştiği Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi alanında, deneyimli hekimlerin hem uluslararası hem de ulusal boyutta bilgi birikimlerini paylaştığı bir platformun oluşturulması amaçlanıyor.

ESKİŞEHİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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