Komutanlar Vali Çakacak’ı ziyaret etti

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Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez’leri Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın ve Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Yusuf Erge, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak’ı makamında ziyaret etti.

Nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Çakacak, kentte göreve başlayan komutanlara hayırlı olsun temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi. Sohbet havasında geçen ziyaretin ardından Muharip Hava Kuvveti Komutan Yardımcısı ve Birleştirilmiş Hava Harekat Merkez’leri Komutanı Hv. Plt. Tümg. Günaydın ve Hava Kontrol Grup Komutanı Hv. Tuğg. Erge, Valilik binasından ayrıldı.

ESKİŞEHİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:02

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