Eskişehir’de kadın çiftçiler için 'Lavanta' alternatif ürün İnönü’de 2.5 dekar alana 2 bin adet lavanta fidesi dikilerek demonstrasyon kuruldu İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever; "Lavanta, kırsal alanlara turizm açısından da katma değer sağlayabilir"

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, "Itrî ve Tıbbî Bitkiler ile Boya Bitkileri Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi" Projesi kapsamında İnönü ilçesi Oklubalı mahallesinde kadın çiftçilerle lavanta demonstrasyonu kurdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Emine Sever, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Yetiştiriciliği Kursu”nda verilen bilgilerin uygulamalı olarak hayata geçirilmesi amacıyla, bu yıl ilk etapta mahalle çiftçilerinden Nuriye Dedeoğlu'na ait tarlada İnönü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve kadın çiftçilerimizin işbirliğiyle 2.5 dekar alana 2 bin adet lavanta fidesi dikilerek demonstrasyon kurulduğunu belirtti. Sever, "Bölgemiz iklim şartlarına göre, ilk dikim sırasında verilen can suyu haricinde su istemeyen lavantadan, üreticilerin nadasa bıraktığı, kıraç veya sulama imkânı kısıtlı, eğimli, toprak yapısı iyi olmayan, kıraç arazilerde de verim alınabilmektedir. Bu sayede engebeli, kullanılmayan, kırsal ve parçalı tarım arazilerinde yetiştirilebilen lavanta milli ekonomiye de katkı sağlayacaktır. Dünya tarım ticaret hacminde aromatik bitki yetiştiriciliği sektörünün parlayan yıldızı olarak gösterilen “lavanta” dünyada ticareti en fazla yapılan 15 uçucu yağ bitkisinden birisidir. Genel olarak lavanta yağı, parfümeri ve ilaç sanayiinde, ayrıca güzel kokusu için de sabun ve diğer endüstri kollarında kullanılmaktadır. İnönü ilçemizde kurulan lavanta demonstrasyonun ilimizdeki kadın çiftçilerimize örnek olacağını ve onları lavanta üretimine teşvik edeceğine inanıyorum” dedi.

Dr. Sever, Eskişehir'de özellikle kadın çiftçilerle yürütülen bu tür çalışmaların artarak devam edeceğini belirterek kurulan demonstrasyon ile hem görsel olarak hem de temiz ve ferah bir çevre oluşturulması sebebiyle kırsal alanlara turizm açısından da katma değer sağlayabileceğini ifade etti.

ESKİŞEHİR 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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