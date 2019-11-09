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9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başladı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç; "Şiir ...

İHA

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 25 şairin katılımı ile 9. Kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, açılış töreni ile başladı. Törende konuşan Başkan Ataç, "Şiir, Yunus'un kenti Eskişehir'e çok yakışıyor" dedi.

9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması başladı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç; "Şiir Eskişehir'e yakışır"

Tepebaşı Belediyesi tarafından bu yıl 7 ülkeden 25 şairin katılımı ile 9. Kez düzenlenen Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, açılış töreni ile başladı. Törende konuşan Başkan Ataç, “Şiir, Yunus’un kenti Eskişehir’e çok yakışıyor” dedi.
Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması, bu yılın onur konuğu Şükrü Erbaş’ın imza günü etkinliği ve sonrasında düzenlenen açılış töreni ile başladı. 7 ülkeden 25 şairin katıldığı buluşmanın açılış töreni Zübeyde Hanım Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilirken, tören öncesinde buluşmanın onur konuğu Şükrü Erbaş, kitaplarını Eskişehirliler için imzaladı. Erbaş, Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç için de “Bir Dünya Şarkısı” adlı kitabını imzaladı. Ardından 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın açılışına geçildi. Açılış törenine Başkan Ataç’ın yanı sıra CHP Eskişehir İl Başkanı Abdülkadir Adar, Tepebaşı Belediye Meclis üyeleri, edebiyatçılar ve çok sayıda şiir sever katıldı.
“Şiir, insanların ana dilidir”
Açılış töreninde katılımcılara hitap eden Başkan Ataç, şiirin Eskişehir’e çok yakıştığını ifade ederek, “Her zaman söylüyorum; şiir, Eskişehir’e çok yakışıyor. Yunus’un kenti Eskişehir’de düzenlediğimiz Şiir Buluşması çok anlamlı bir etkinlik. Bildiğiniz gibi Yunus Emre, öz Türkçeyi kullanan bilge kişiydi. Özellikle barış ve hoşgörü özelliği sanki Eskişehir’e şekil vermiştir. Eskişehir’in sakinliği, çağdaşlığı, hoşgörüsü, Yunus ile o kadar örtüşüyor ki Yunus’un, ‘Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim sevilelim, dünya kimseye kalmaz’ sözleri de büyük anlam taşıyor. Alman düşünür Hamman da ‘Şiir, insanların ana dilidir’ diyor. Bütün dünyayı bu şekilde yorumluyor. Şiir, insanın yüreğinde farklı duygular yaşatıyor. Kendine özgü dili var; 5 duyudan daha fazlası, herkesin kolay kolay algılamadığı çok özel duygular. Bizler de buluşmamızda bugüne dek 34 farklı ülkeden 70 şairi, ülkemizden de 190 şairi ağırladık. Bu yıl odak ülkemiz Macaristan. Sevgili Şükrü Erbaş onur konuğumuz oldu” sözlerini kullandı.
“Ata’mızın izinden yürümeye devam edeceğiz”
Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç, konuşmasının devamında ise başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kasım ayında kaybettiğimiz değerlere dikkat çekerek, “Kasım ayı, hüzün ayı. Gerçekten öyle. Yahya Kemal, Sulhi Dölek, ülkemizin değerli siyaset adamı ‘Karaoğlan Bülent Ecevit’ ve Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümleri, Kasım ayını hüzünlü bir ay haline getirmiştir. Ecevit dürüst bir siyasetçi, şair ve her şeyden önce yüreği sevgi dolu mütevazı bir insandı. 4’ü şiir, 1’i çeviri olmak üzere 40 civarında kitabı bulunuyor. Onu anlatan kitap sayısı ise 60’tır. Öte yandan etkinliğimizin son günü, önemli bir güne denk geliyor; 10 Kasım Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81. yıl dönümüne. Ata’mızın izinden yürümeye devam edeceğiz. Kendisinin en büyük edebi başyapıtı Nutuk’tur. Nutuk ve geometri kitapları ile birlikte 14 kitap yazdı, hakkında yazılan kitap sayısı ise 15 bine ulaştı. Bu güzel etkinliğimiz, bu yıl Pazar günü itibariyle sona erecek. Şiir ve müziğin buluştuğu sanat dolu günler geçireceğiz. Buluşmamıza yurt ve şehir dışından katılan tüm misafirlerimize yeniden hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.
“Çağdaş Macar şiirini anlatacağız”
Törende yabancı şairler adına söz alan ve konuşmasını Türkçe yapan Macar şair Balazs Szöllössy ise sahnede Eskişehirspor eşofmanı giydi. Szöllössy, “Haydar Ergülen ile önceki yıllarda odak ülkenin Macaristan olması üzerine konuşmuştuk. Şimdi artık gerçekleştirdik, çok mutluyum. Benimle birlikte 4 tane Macar şair geldi, çağdaş Macar şiirini anlatacağız. Hepimiz burada olmaktan dolayı çok mutluyuz. Edebiyat ve sanattaki mücadelenizde başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.
“Edebiyatçı topluma yalan söyleyemez”
9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın onur konuğu Şükrü Erbaş ise konuşmasında, “Edebiyatçının, diğer bütün disiplinlerde emek veren insanlardan çok daha fazla, dünyaya ve insana karşı sorumluğu olduğuna inanıyorum. Edebiyatçı topluma yalan söyleyemez. Şiddetin yanında yer alamaz. Hiçbir otoriteyle uzlaşamaz. Yaşadığı gerçekliği, insanı yüceltme yönünde derinleştirir. Yazdığı dili yıkıp yıkıp yeniden kurar. İnsanın algısını üç boyutlu bir zamana taşır. Her durumda insanın temel var oluş haklarını, dilini, kimliğini, kültürünü. Özetle bütün bir hayatını savunur. ‘Onur konuğu’ olarak davet edilmemin arkasında, yazdığım şiirle birlikte, şiirimi oluşturan tüm bu değerlerin, bu tutumun olduğuna inanıyorum. Bu nedenle böyle bir konuşma yapma ihtiyacı duydum. Benim 40 yıldan fazla bir zamandır dostum, yol arkadaşım, ‘dede sultanım’ Haydar’a, çok sevgili Ahmet Ataç’a, bu buluşmaya emeği geçen herkese, burada bulunan bütün edebiyatçışair dostlarıma ve konuklara bütün kalbimle teşekkür ediyorum” dedi.
Erbaş konuşmasının ardından “Islık Çalan Odalarda” isimli şiirini katılımcılar için okudu. Başkan Ataç da Erbaş’a teşekkür plaketi takdim etti. 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması açılış töreni, Barışa Ezgiler Konseri ile son buldu.

ESKİŞEHİR

09 Kasım 2019 Cumartesi

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