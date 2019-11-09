Minikler yerli ve milli robotlarla öğreniyor Türk öğrenciler ithal robotu yarı fiyatına üretti Üretimleri tamamlandı, minik öğrencileri bekliyor Hem robotik kodlama öğreniyor hem de bilgilerini tazeliyorlar "Robotumuz yerli ve millidir" "A’dan Z’ye robotlarımızı kendimiz üretmekteyiz" "İthal robotlardan yüzde 50’den daha aşağı mâl etmekteyiz"

Eskişehir Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından üretilen yerli robotlar, minik öğrencilere programlama ve algoritma mantığını kazandırmayı hedefliyor.

Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Bölümü öğrencileri tarafından yaklaşık 1 sene önce yapımına başlanan ve ESBOT ismi verilen botlar, tamamen yerli olarak üretildi. Robotun gövde ve iç aksamının yanı sıra kodlamasının da öğrenciler tarafından yapıldığı proje, Eskişehir’deki bazı anaokullarında faaliyete geçirildi. Yurt dışından 2 bin 500 liraya ithal edilen robotlar, Eskişehirli öğrencilerin ellerinde bu rakamın yarısından az bir rakama üretildi. Minik öğrenciler bu projeyle robotik kodlama öğrenirken aynı zamanda robotun yürütüldüğü halı üstündeki görsellerle okulda öğrendikleri bilgileri tazeliyor. Her geçen gün daha da geliştirilen projenin kısa sürede daha fazla okula uygulanması amaçlanıyor.

"A’dan Z’ye robotlarımızı kendimiz üretmekteyiz"

Projeyi İHA muhabirine tanıtan Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Endüstriyel Otomasyon Bölümü Alan Şefi Yunus Büyükkabanşı, 8 aydır çalışmalarına ağırlık verdiklerini kaydetti. Büyükkabanşı, “Projemiz, okul öncesi öğrencilerin robotik kodlama, programlama ve algoritma mantığını oturtması amacıyla oluşturulmuştur. Projemiz bütün hatlarıyla ve robotun üretimi yazılımı elektronik donanımı tamamen Yunus Emre Endüstri Meslek Lisesi tarafından yürütülmekte ve üretilmektedir. Yerli ve millidir, yani biz yazılımı burada kendimiz yapmaktayız, elektronik kartlarını kendimiz yapmaktayız, dış gövdelerini kendimiz yapmaktayız. Yani dışarıdan herhangi bir alım yapmadan bütün A’dan Z’ye robotlarımızı kendimiz üretmekteyiz. Proje başlangıcından itibaren, ilk başta bir prototip ürettik. Bu prototipi anaokullarında bir deneme sürecimiz oldu. Deneme sürecinden sonra eksik yanlarımızı görüp robotlarımızı her geçen gün geliştirdik ve bununla ilgili 45 farklı robot prototipi ürettik. Yerli bir üretim yaptığımız için bu ürünlerin maliyetini yüzde 50’den daha aşağı mâl etmekteyiz ve üretmekteyiz. Türkiye de ve kendi okulumuz’da Eskişehir’de böyle bir üretim yaptığımız için fiyatları da daha aşağı çekme olanağımız oluyor. Böylece ithal üründen ihracat ürününe geçmiş oluyoruz. Velilerden çok güzel tepkiler aldık ve kullanımında da yaklaşık olarak 6 aydır bunun prototipini anaokullarımızda kullandırıyoruz” dedi.

"Ana amaç algoritma mantığını bütün öğrencilere öğretmek

Programlama mantığının öğrencilerde daha iyi anlaşılması için bu projeye başladıklarını kaydeden Endüstriyel Otomasyon Bölümü Alan Şefi Yunus Büyükkabanşı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu projemizde 56 yaş grubu öğrenciler için programlama mantığını oturtmak asıl amacımız. Algoritmik düşünce mantığını oturtmayı hedefliyoruz. Bu niye önemlidir bu yaşlardaki öğrenciler için? Şimdi bu yaşlardaki öğrenciler programlama ve algoritma mantığını eğer oturturlarsa hayatlarında problem çözme mantığını oturtmuş olurlar. Problem çözme mantığını oturtan bir insan ilerde meslek seçiminde eğer yazılım, elektronik, mekanik herhangi bir işi seçmese bile hayatın diğer aşamalarına bunu rahatça uygulayabilir. Bu hayatı daha da kolaylaştıracaktır. Buradaki ana amaç algoritma mantığını bütün öğrencilere öğretmektir algoritma mantığı bir öğrencide oturduğu anda hayatın diğer aşamalarında problem çözme mantığını öğrenmiş oluyor ve diğer işlerinde de bunu rahatlıkla kullanabiliyor.”

ESKİŞEHİR 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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