75. Yıl Mahallesi Atatürk için yürüdü

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Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81’inci yılında da unutmadı. Odunpazarı Belediyesi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için çeşitli etkinlikler düzenledi.

Odunpazarı Belediyesi tarafından Atatürk’ü anmak için gerçekleştirilen ilk etkinlik Atatürk’ü Anma Yürüyüşü oldu. 75. Yıl Mahallesi Selami Vardar Halk Merkezi tarafından organize edilen yürüyüşe, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Selami Vardar Halk Merkezi atölye katılımcıları ile çok sayıda 75. Yıl Mahallesi sakini katıldı.

Selami Vardar Halk Merkezi önünde başlayan yürüyüş, Kıravdan köyünde sona erdi. Ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleri ile yürüyen vatandaşlar, 4 kilometrelik yol boyunca marşlar söyledi.

ESKİŞEHİR 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

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