Tiyatro festivalinde Joseph K.’nın haklı davası

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı tarafından bilimsel araştırma projesi kapsamında düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali'nde İngiliz yazar Tom Basden'in kara mizah yüklü uyarlaması Joseph K. izleyici ile buluştu.

DasDas Tiyatro tarafından Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon'da sahnelenen oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Salondaki koltuklar dolunca bir kısım izleyici oyunu sahneye konulan sandalyelerden izledi. Baş rollerinde Mert Fırat, Didem Balçın, Onur Dilber ve Özgün Aydın'ın yer aldığı oyun, izleyiciler tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı.

Franz Kafka'nın eskimeyen eseri Dava romanından uyarlanan Joseph K. oyunu, suçunun ne olduğuna dair bilgisi olmayan ancak kendini temize çıkarmak zorunda olan Joseph’in adalet sistemiyle mücadelesini konu ediniyor.

ESKİŞEHİR 09 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:56

YATSI 19:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.