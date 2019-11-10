11.Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi etkinlikleri sona erdi

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünün düzenlediği "11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği”, gerçekleştirilen öğrenci sunumlarıyla sona erdi.

8 Kasım Cuma günü Kongre Merkezi Kırmızı Salon'da düzenlenen etkinliklerin kapanış programında konuşan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Görevlisi Almıla Yıldırım, "Tipografi bir süreç olarak ilerliyor, yani bir yolculuk, bunu bir kez daha vurgulamak isterim. Katılımcılarımızla burada bunları paylaşmaya ve yaşamaya çalıştık. Malzemeyi tanıyarak ne şekilde manipüle edebileceğimizi anladıktan sonra devam etmek isteyenler zaten nasıl ilerleyeceklerini bilerek devam edebiliyorlar. Ben, tipografiyi dil öğrenmeye benzetiyorum. Herkes bir dili farklı bir teknikle öğrenir. Fakat dil, kültür ile çok bağlantılıdır. Biz de fırça vuruşları ile bunu deneyimledik ve tipografinin kültürünü anlamaya çalıştık. Herkes bireysel olarak bir şeyler yapabileceğini gördü ve bu sayede çok keyifli ve çok güzel işler ortaya çıktı. Katılımcılarımızın hepsine emekleri ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.



“Çok güzel işlere imza attık"

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Melike Taşçıoğlu ise şunları söyledi:

"Harika bir hafta geçirdik. 11. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinlikleri'ni çok çalışarak, çok yorularak ve çok eğlenerek geride bıraktık ve çok güzel işler çıkarttık. Konuklarımız da alanlarında ustalaşmış yeteneklerdi. Kendilerini etkinliğimizde ağırlamaktan büyük gurur duyduk. Bize gerek tecrübeleri, gerekse yaklaşımları dolayısıyla birçok şey kattılar."

Etkinlik, katılım belgelerinin takdim edilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimiyle son buldu.

ESKİŞEHİR 10 Kasım 2019 Pazar İMSAK 06:04

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:30

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.