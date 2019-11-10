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Büyük Önder Atatürk ESOGÜ'de anıldı

İHA

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81'inci yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) anıldı.

Büyük Önder Atatürk ESOGÜ'de anıldı

Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 81’inci yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinde (ESOGÜ) anıldı.
Anma programı üniversite akademik ve idari personeli ile öğrencilerin de katılımı ile Rektör Prof. Dr. Kemal Şenocak tarafından ESOGÜ Atatürk ve Gençlik Anıtı’na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Anıttaki törenin ardından ESOGÜ Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki programa geçildi. Anma programı Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, Eskişehir Muharip Hava Kuvvetleri ve Garnizon Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Milletvekilleri Harun Karacan ve Metin Nurullah Sazak, Muharip Hava Kuvveti Komutan Yrd. ve BHHM'leri Komutanı Hava Pilot Tümgeneral İsmail Günaydın, Hava Kontrol Grup Komutanı Hava Tuğgeneral Yusuf Erge, MSB 1. Hava Bakım Fabrika Müdürü Hava Tuğgeneral Gürhan Ergürhan, 1. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Gökhan Ergün, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tuncay Döğeroğlu ve protokolün katılımı ile gerçekleşti. Anma programı öncesinde Kongre ve Kültür Merkezi fuayesinde Eskişehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Fotoğraflarla Atatürk’ isimli serginin açılışı yapıldı.
Programda konuşan ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak, Atatürk’ün yeni bir Türk devleti kurmuş, insanlık tarihine yepyeni düşünceler getirmiş ve uygulamış bir önder olduğunu belirterek, Türkiye Cumhuriyeti’nin onun kurmuş olduğu temeller üzerinde durduğunu ve onun açtığı yolda yürümekte olduğunu söyledi. Atatürk’ün egemenliği saltanattan alıp halka veren, bağımsızlığın gücüne inanan, laik ve özgür düşünceden yana olan, bilimi yol gösterici tek ilke kabul eden bir devlet adamı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Kemal Şenocak, Atatürk’ün yaşamı boyunca evrensel barışın korunmasına özen gösteren, yeryüzünde açlığın ve yoksulluğun ortadan kaldırılması gerektiğini savunan, sömürgeciliğe son verilmesini isteyen hümanist bir lider olduğunu ifade etti. Atatürk’ün çağdaş medeniyete yönelirken belli doktrinlerden değil Türk milletinin gerçeklerinden ilham aldığını, Türk ve dünya tarihinde yaşanan tecrübelerin ışığından faydalandığını ve batı kaynaklı fikirleri süzgeçten geçirerek bir sentez haline getirmek suretiyle hareket ettiğini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir’ diyen Atatürk’ün çağdaş medeniyet ve kültüre kaynaklık yapacak eğitim ve öğretim kurumlarına çok büyük önem verdiğini ve daha Sakarya Zaferi’nden önce ‘Maarif Kongresi’ni toplayarak yeni bir Türk eğitim sistemini kurmak için ilk adımı attığını kaydetti. Atatürk’ün ülkede kültür birliğini oluşturmayı düşündüğünü ve Doğu Anadolu’da Van Gölü kıyılarında bir üniversite açılmasını, ilk olarak 1937’deki Meclis açılış konuşmasında dile getirdiğini belirten Prof. Dr. Kemal Şenocak, Atatürk’ün ölümünden 9 gün önce 1 Kasım 1938 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle Başvekil Celal Bayar tarafından okunan meclis açılış konuşmasında da üniversiteler ile Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna verdiği önemi bütün açıklığıyla ortaya koyduğunu vurguladı. En büyük Türk milliyetçisi olan, Türklük gururunu ‘Ne mutlu Türküm diyene’ vecizesi ile ifade eden Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün akıl ve bilimin kültür hayatına yön vermesi için gerekli yüksek kültür kurumlarını oluşturmak suretiyle ‘Türk aydınlanma çağı’nın da önderliğini yaptığını ifade eden Prof. Dr. Kemal Şenocak, Atatürk’ün eğitim, bilim ve üniversite alanında gerçekleştirdiği faaliyetlerdeki tek hedefinin Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlıklar seviyesinin üzerine çıkarmak ve Türk milletini sonsuza kadar yaşatmak olduğunu söyledi.
Protokol konuşmasının ardından ESOGÜ Kurumsal İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 10 Kasım Atatürk’ü anma videosu izlendi. Daha sonra ESOGÜ Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAM) ve ESOGÜ Halkbilim Araştırma ve Uygulama Merkezi (HAMER) tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar’ dinletisi gerçekleşti. ESOGÜ ATAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Cezmi Karasu’nun ‘Atatürk, Milli Birlik ve Vatandaşlık’ konulu konferansı ile program sona erdi.

ESKİŞEHİR

12 Kasım 2019 Salı

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