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Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor

İHA

Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor

Anadolu Üniversitesi, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı olan Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılmaya hazırlanıyor.
Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği kapasite kullanımı politikası sonucu çok sayıda proje gerçekleştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan protokol sonrası eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiş ve Deniz Kurdu 2019 tatbikatına geniş bir ekip ile katılım sağlanmıştı. Deniz Kurdu 2019 tatbikatında bir ilk olarak Anadolu Üniversitesi gemi katılımı şeklinde yer almıştı.

Bu yıl 22’ncisi gerçekleştirilecek
Anadolu Üniversitesi bu kez de Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor. Anadolu Üniversitesi'nden TV Yapım Merkezi ve SODİGEM'in katılacağı 22. Doğu Akdeniz Tatbikatı, 9 20 Kasım tarihleri arasında Rodos ile Kıbrıs Adası arasında kalan bölgede yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından planlanan tatbikat; Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından görevlendirilen 170 kişilik bir ekiple sevk ve idare edilecek. Tatbikata; NATO Daimi Deniz Görev Grubu 2 emrinde; Kanada, İspanya, Yunanistan ve Türk Deniz Kuvvetlerinden savaş gemileri, NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2 emrinde; İtalya, İspanya ve Türkiye’den savaş gemileri, Milli kontrolde; Bulgaristan, Romanya ve Pakistan’dan fırkateynler, İtalya’dan denizaltı ile ABD ve Pakistan’dan Deniz Karakol uçakları, Azerbaycan, Bangladeş, Brezilya, Meksika, Gürcistan, Katar, Romanya’dan toplam 32 gözlemci ile Ürdün ve Pakistan’dan Deniz Özel Kuvvet timleri katılacak.

16 devletten 48 gemi görev yapacak
Tatbikatta 16 devletten toplam 48 gemi ve 4700’e yakın personel görev yapacak. Türk Deniz Kuvvetlerinden değişik tipte 31 savaş gemisi, deniz karakol uçakları, insansız hava araçları, SAT, SAS timleri, Deniz Piyade Taburu katılacak. Ayrıca tatbikat Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik unsurları ile desteklenecek. Bunun yanı sıra tatbikata; İçişleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, AFAD, Türk Kızılay’ı da katılım sağlayacak.

Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı davet tatbikatı olacak
Yapılan yazılı açıklamada, tatbikatın amacı şu şekilde açıklandı:
"Tatbikatın amacı, dost ve müttefik ülkeler arasında işbirliği ile karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek ve NATO emrinde görev yapması planlanan 'Yüksek Hazırlık Seviyeli Türk Deniz Görev Kuvveti (TURMARFOR)' konsept ve kabiliyetlerini denemektir. Tatbikat kapsamında; insansız hedeflere fiili atışlar, temel deniz harp nevilerine yönelik eğitimler, insani yardım ve doğal afetlerle mücadele harekatı, denizde denetim harekatı ve Deniz Harp Merkezi Komutanlığı tarafından verilecek ara durumlarla serbest oyun eğitimi icra edilecektir. Tatbikatta ayrıca, medya ve sosyal medya benzetimi yapılarak katılımcıların gerçek harekat ortamına ünsiyetleri artırılacaktır. TSK tarafından Barış Pınarı ve teröristle mücadele harekatları ile Mavi Vatan’daki faaliyetler yüksek tempoda ve başarı ile icra edilirken, Türk Deniz Kuvvetleri tarihinin en yüksek katılımlı bir davet tatbikatı icra edilecektir."

Rektör Çomaklı inceleme gezisi yapacak
Tatbikat Basın Brifinginin 10 Kasım 2019 günü saat 10.00’da Aksaz Deniz Üs Komutanlığında TCG Sancaktar gemisinde gerçekleştirildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ve üniversite yetkilileri, 13 Kasım 2019 tarihinde, tatbikat merkezi olan Gölcük Donanma Komutanlığına inceleme gezisi yapacak.

ESKİŞEHİR

11 Kasım 2019 Pazartesi

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