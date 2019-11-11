9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi

İHA

Tepebaşı Belediyesi'nin düzenlediği 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi. Buluşma kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, Eskişehirli şiir severlere keyifli günler yaşattı.

9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi

Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi. Buluşma kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, Eskişehirli şiir severlere keyifli günler yaşattı.
Tepebaşı Belediyesi tarafından 8 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması dopdolu geçen etkinlik ve oturumların ardından sona erdi. Şiir severlerin yoğun ilgisi ile düzenlenen buluşma kapsamında birçok etkinlik, oturum, müzik dinletisi ve şiir okumaları Eskişehirliler ile buluştu. 7 ülkeden 25 şairin katılımı ile gerçekleştirilen buluşmada bu yıl onur konuğu Şükrü Erbaş olurken; “Macar Şiiri” de odak noktası olarak belirlendi.
Şükrü Erbaş’ın Şiir Dünyası
9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın onur konuğu olan Şükrü Erbaş, “Şükrü Erbaş’ın Şiir Dünyası” oturumunda Eskişehirliler ile bir araya geldi. Oturumda Burak Abatay ve Şükrü Erbaş, şiir üzerine sohbet etti. Şükrü Erbaş, “Önce kendi varlığımı sorguladığım için şiir yazmaya başladım. İçinde yaşadığım zamanı, toplumu, sistemi sorguladığım için de yazmaya devam ettim. Kendinizi ve dünyayı, yazarak anlamaya çalışıyorsunuz. Sonrasında dünyanın dönüşmesine yol açabilecek bir dil ile karşı dünya tasarımı oluşturuyorsunuz. Şiir, toplumun ve genel kuralların size yüklediği bütün anlamları reddederek kendi anlamlarınızı oluşturma çabasıdır. Tüm bunlar ile birlikte insanların varlığını anlama, yaşanan sorunlara, huzursuzluklara ve acılara dil olabilmek amacı ile yazıyorum. Eskişehir de yabancısı olduğum bir kent değil, 20 yıldır gelip giderim. Dünya ile Eskişehir’i şiirin paydasında buluşturan bu etkinlikte olmak çok büyük gurur” ifadelerini kullandı.
Burak Abatay ise “Şükrü Abi’nin geçtiğimiz yıl şiir ile 40. yılı idi. Ben de kendisinin ve şiirinin bir tanıklığı olsun istedim. Kendisinin şiirini paylaşan dostları ile birlikte bir kitap hazırladık, ‘Bir Dünya Şarkısı’ isminde. Sadece Şükrü Erbaş’ın şiiri değil, onun serüvenini bir sinema filmi gibi okumuş olduk. Onun şiirini konuşacağımız zaman; hüzün, ritim, mizah, özlem ve aşk kavramları hakkında konuşmamız gerekir. Kendisi gerçekten bu kavramların tamamı için ayrıca bir kıymettir” dedi.
Oturumun ardından Şükrü Erbaş’ın Metin Karausta ile birlikte gerçekleştirdiği şiir ve müzik dinletisi de sanatseverlerden tam not aldı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da onur konuğu Şükrü Erbaş ve Metin Karausta’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Ataç, “Gerçekten çok güzel ve keyifli saatler yaşadık, terapi gibi bir oturum oldu. Şiirin hayatımızdaki yerini ve önemini bir kez daha anladık. Şiir gerçekten mükemmel bir keyif, ayrıca müzik ile bir araya geldiğinde daha da doyulmaz bir hal alıyor” diye konuştu.
Macar Şiiri konuşuldu
9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın bu yılki odak noktası olan Macar şiiri de düzenlenen oturumda masaya yatırıldı.
Balazs Szöllössy’nin yönettiği oturumda konuşmacılar Marton Simon, Orsolyo Lang ve Csilla Nagy Hajnal, çağdaş Macar şiirini verdikleri örnekler ile anlattı. Szöllössy konuşmasında, “Aslında kendimizi ve dünyamızı tanımak için şiir ile ilgileniyoruz. Dünyamızı ve bakış açımızı şiir ile tanıyoruz. Dünyamızı da şiir ile daha güzel bir yer haline getirebiliriz. Buluşmaya 4 yıl önce de katılmıştım, uluslararası düzeyde çok önemli şairler katılıyor. Şiir için çok önemli bir buluşma. Ayrıca biz konuk şairler de Türk şiirini tanımış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.
Çocuk etkinlikleri ve müzik dinletilerinin yanı sıra Salah Birsel 100 Yaşında, Macar Şiiri, Farklı Coğrafyaların Şiir Atlası, Küçük İskender Anması gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nda, birçok şiir okuması da yapıldı. Yerli ve yabancı konuk şairlerin yanı sıra çok sayıda Eskişehirli şairin de şiirlerini okuduğu buluşma, alkışlar eşliğinde sona erdi.

ESKİŞEHİR

11 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:05
  • GÜNEŞ 07:30
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:29
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:14
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırka'da 25 bin fidan toprakla buluştu Minik İsmail anne ve babası ile birlikte fidan dikti
YEREL HABERLER Kırka'da 25 bin fidan toprakla buluştu Minik İsmail ...
Hülya Koçyiğit Eskişehir’deki fidan dikme etkinliğine katıldı ‘Geleceğe Nefes Fidan Dikime Seferberliği’ etkinliği Eskişehir’de Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Bugün ilimizde 290 bin fidan dikilecek” Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit; “Ülkemiz yeşillendikçe gençlerimiz mutlu bir geleceğe hazırlanıyor”
YEREL HABERLER Hülya Koçyiğit Eskişehir’deki fidan dikme etkinliğine ...
Eskişehir´de 160 noktada 290 bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir´de 160 noktada 290 bin fidan toprakla ...
Eskişehir Sağlık Sen'den rekor maaş promosyonu anlaşması
YEREL HABERLER Eskişehir Sağlık Sen'den rekor maaş promosyonu ...
Andulasyon Terapi ile daha kolay kilo veriliyor
YEREL HABERLER Andulasyon Terapi ile daha kolay kilo veriliyor
Sivrihisar’da da fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sivrihisar’da da fidanlar toprakla buluştu
Çocuklar teknoloji ve bağımlılık sorununu resimledi Geleneksel yarışmada ilk 3 belli oldu
YEREL HABERLER Çocuklar teknoloji ve bağımlılık sorununu ...
Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına katılıyor
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesi Doğu Akdeniz 2019 tatbikatına ...
(Özel) Bir gün uğraşıp tüm kış boyunca yiyorlar 300 kilo domatesten elde edilen 70 kilo salca 3 ailenin kışlık ihtiyacını karşılayacak Kadınlar yemeklerin vazgeçilmezi için saatlerini harcıyor Kışlık salça için köy kadınları el ele verdi Sarıcailyas Mahallesi halkından Aysel Aydoğan: “Çok zahmetli bir iş, ama bütün kış yiyoruz”
YEREL HABERLER (Özel) Bir gün uğraşıp tüm kış boyunca yiyorlar 300 ...
Eskişehir derbisi berabere bitti
YEREL HABERLER Eskişehir derbisi berabere bitti
Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor
YEREL HABERLER Kırka'da 'Kınalı Kuzular' askere gönderiliyor
Saman yüklü tır alev alev yandı
YEREL HABERLER Saman yüklü tır alev alev yandı
Atatürk ölüm yıl dönümünde Sivrihisar'da da anıldı
YEREL HABERLER Atatürk ölüm yıl dönümünde Sivrihisar'da da anıldı
Çocuklar şair ve şiirleri ile buluştu
YEREL HABERLER Çocuklar şair ve şiirleri ile buluştu
Koca çınarlardan Atatürk’e vefa programı
YEREL HABERLER Koca çınarlardan Atatürk’e vefa programı
Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü’de anıldı
YEREL HABERLER Atatürk 81. ölüm yıl dönümünde İnönü’de anıldı
Büyük Önder Atatürk ESOGÜ'de anıldı
YEREL HABERLER Büyük Önder Atatürk ESOGÜ'de anıldı
Prof. Dr. Torun’dan "Vur Davula Konuşsun" Atölyesi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Torun’dan "Vur Davula Konuşsun" Atölyesi
Sağlık iletişiminin önemine dikkat çekildi
YEREL HABERLER Sağlık iletişiminin önemine dikkat çekildi
Kırka Spor Kulübü’nden Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER Kırka Spor Kulübü’nden Ataç’a ziyaret
11.Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi etkinlikleri sona erdi
YEREL HABERLER 11.Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi ...
Anadolu Üniversitesinde ‘Müzik Beynimizi Değiştirebilir mi?’ konferansı
YEREL HABERLER Anadolu Üniversitesinde ‘Müzik Beynimizi ...
TGB’DEN Başkan Ataç’a ziyaret
YEREL HABERLER TGB’DEN Başkan Ataç’a ziyaret
Odunpazarı Belediyesi Ata’sını unutmadı
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi Ata’sını unutmadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu