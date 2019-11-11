Tepebaşı Belediyesi’nin düzenlediği 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi. Buluşma kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler, Eskişehirli şiir severlere keyifli günler yaşattı.

Tepebaşı Belediyesi tarafından 8 10 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması dopdolu geçen etkinlik ve oturumların ardından sona erdi. Şiir severlerin yoğun ilgisi ile düzenlenen buluşma kapsamında birçok etkinlik, oturum, müzik dinletisi ve şiir okumaları Eskişehirliler ile buluştu. 7 ülkeden 25 şairin katılımı ile gerçekleştirilen buluşmada bu yıl onur konuğu Şükrü Erbaş olurken; “Macar Şiiri” de odak noktası olarak belirlendi.

Şükrü Erbaş’ın Şiir Dünyası

9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın onur konuğu olan Şükrü Erbaş, “Şükrü Erbaş’ın Şiir Dünyası” oturumunda Eskişehirliler ile bir araya geldi. Oturumda Burak Abatay ve Şükrü Erbaş, şiir üzerine sohbet etti. Şükrü Erbaş, “Önce kendi varlığımı sorguladığım için şiir yazmaya başladım. İçinde yaşadığım zamanı, toplumu, sistemi sorguladığım için de yazmaya devam ettim. Kendinizi ve dünyayı, yazarak anlamaya çalışıyorsunuz. Sonrasında dünyanın dönüşmesine yol açabilecek bir dil ile karşı dünya tasarımı oluşturuyorsunuz. Şiir, toplumun ve genel kuralların size yüklediği bütün anlamları reddederek kendi anlamlarınızı oluşturma çabasıdır. Tüm bunlar ile birlikte insanların varlığını anlama, yaşanan sorunlara, huzursuzluklara ve acılara dil olabilmek amacı ile yazıyorum. Eskişehir de yabancısı olduğum bir kent değil, 20 yıldır gelip giderim. Dünya ile Eskişehir’i şiirin paydasında buluşturan bu etkinlikte olmak çok büyük gurur” ifadelerini kullandı.

Burak Abatay ise “Şükrü Abi’nin geçtiğimiz yıl şiir ile 40. yılı idi. Ben de kendisinin ve şiirinin bir tanıklığı olsun istedim. Kendisinin şiirini paylaşan dostları ile birlikte bir kitap hazırladık, ‘Bir Dünya Şarkısı’ isminde. Sadece Şükrü Erbaş’ın şiiri değil, onun serüvenini bir sinema filmi gibi okumuş olduk. Onun şiirini konuşacağımız zaman; hüzün, ritim, mizah, özlem ve aşk kavramları hakkında konuşmamız gerekir. Kendisi gerçekten bu kavramların tamamı için ayrıca bir kıymettir” dedi.

Oturumun ardından Şükrü Erbaş’ın Metin Karausta ile birlikte gerçekleştirdiği şiir ve müzik dinletisi de sanatseverlerden tam not aldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç da onur konuğu Şükrü Erbaş ve Metin Karausta’ya teşekkür ederek çiçek takdim etti. Başkan Ataç, “Gerçekten çok güzel ve keyifli saatler yaşadık, terapi gibi bir oturum oldu. Şiirin hayatımızdaki yerini ve önemini bir kez daha anladık. Şiir gerçekten mükemmel bir keyif, ayrıca müzik ile bir araya geldiğinde daha da doyulmaz bir hal alıyor” diye konuştu.

Macar Şiiri konuşuldu

9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nın bu yılki odak noktası olan Macar şiiri de düzenlenen oturumda masaya yatırıldı.

Balazs Szöllössy’nin yönettiği oturumda konuşmacılar Marton Simon, Orsolyo Lang ve Csilla Nagy Hajnal, çağdaş Macar şiirini verdikleri örnekler ile anlattı. Szöllössy konuşmasında, “Aslında kendimizi ve dünyamızı tanımak için şiir ile ilgileniyoruz. Dünyamızı ve bakış açımızı şiir ile tanıyoruz. Dünyamızı da şiir ile daha güzel bir yer haline getirebiliriz. Buluşmaya 4 yıl önce de katılmıştım, uluslararası düzeyde çok önemli şairler katılıyor. Şiir için çok önemli bir buluşma. Ayrıca biz konuk şairler de Türk şiirini tanımış oluyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çocuk etkinlikleri ve müzik dinletilerinin yanı sıra Salah Birsel 100 Yaşında, Macar Şiiri, Farklı Coğrafyaların Şiir Atlası, Küçük İskender Anması gibi etkinliklere de ev sahipliği yapan 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması’nda, birçok şiir okuması da yapıldı. Yerli ve yabancı konuk şairlerin yanı sıra çok sayıda Eskişehirli şairin de şiirlerini okuduğu buluşma, alkışlar eşliğinde sona erdi.

ESKİŞEHİR 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:05

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