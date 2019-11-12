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(Özel) Canlı canlı yayınlanan endoskopik işlem ile kurs verildi Yapılan endoskopik işlem canlı yayın ...

İHA

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi'nde, genç gastroentologlara canlı canlı yapılan ameliyat ile ileri endoskopik işlemler kursu verildi.

(Özel) Canlı canlı yayınlanan endoskopik işlem ile kurs verildi Yapılan endoskopik işlem canlı yayın ile aktarıldı Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor; “Canlı yayında anında soru sormak çok daha büyük bir katılım” Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor; “Yaptığımız işi birebir salonda ameliyathanedeki işlemi izler gibi izliyorlar”

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi’nde, genç gastroentologlara canlı canlı yapılan ameliyat ile ileri endoskopik işlemler kursu verildi.
ESOGÜ’de verilen kurs ile genç gastroentologlar usta doktorların gözetimi altında endoskopik işleme girdiler. Yapılan işlemler an ve an konferans salonundaki izleyicilere canlı yayınla izletildi. Burada ameliyathane ile canlı canlı konuşabilen doktorlar, pür dikkat yapılan ameliyatı izledi ve soru sorma imkânı buldu. Tecrübeli ve başarılarıyla Türkiye ve dünyada başarılı doktorların başlarında durduğu endoskopik işlemlerde daha önceden uygulama yapmış fakat tecrübesini arttırmak isteyen gastroentologlar bilgilerini arttırdı. İleri Endoskopik İşlemler Kursu adı altında yapılan işlemler, genç gastroentologlar için büyük bir deneyim ve tecrübe sağladı.

“Bölgeye hitap eden bir hastaneyiz”
Prof. Dr. Selçuk Dişibeyaz ise hocaların kendi deneyim ve tecrübelerini genç doktorlara aktardığını ifade ederek, “Rektörlüğümüzün, başhekimliğimizin katkılarıyla hastanemizde bir ileri endoskopik işlemler kursu düzenledik. Bu ülkemizdeki genç gastroentologlarımıza yönelik düzenlediğimiz bir kurs. İleri endoskopi demek, standart yaptığımız üst ve alt sindirim testini değerlendirdiğimiz, halk arasında kameralı değerlendirme denilen incelemenin çok daha ileri bir formu olup, özel eğitim almış gastroentologlar tarafından yapılan işlemlerdir. Burada Türkiye’nin her yerinden gelen 110 civarında hem üniversitelerin hocaları, hem de periferde çalışan genç gastroentolog arkadaşlarımız var. Genç gastroentologlarımza yöneliktir aslında bu kurs. Hocalarımız kendi bilgi ve deneyimleri ile burada uygulama olarak, salonda da teorik olarak katkıda bulunuyorlar. Buradaki endoskopi ünitemiz 2018 yılında açılmıştır. Yaklaşık 1 buçuk yılı tamamladık. Bin 200, bin 300’e yakın hastanın safra yollarından taş çıkarma, safra yolları ve pankreas kanalı tıkanıklıklarına müdahale işlemi gerçekleştirdik. Binlerce endoskopi, klonoskopi yaptık bu kısa zaman içinde. Bölgeye hitap eden bir hastaneyiz” dedi.

“Yaptığımız işi birebir salonda ameliyathanedeki işlemi izler gibi izliyorlar”
Bu kursta hocalar yerine deneyimi az olan doktorlarla işlem yaparak canlı yayınla aktardıklarını söyleyen Dişibeyaz, “Normalde kurslarda hocalar yapar, canlı yayın ile aktarılır. Biz burada hocalara değil, daha önce eğitimini almış, uygulama yapmış ama deneyimini az olan genç gastroentologlarımza işlemi yaptırıyoruz. Onun yanında ustamız, hocamız bire bir talimat vererek, gözetimde bulunarak, salon ile tartışarak gerçekleştiriyorlar. Sağ olsunlar Anadolu Üniversitesi bize çok büyük deste verdi. Onlar buraya görüntü aktarım sistemini kurdular. Kumandayı onlar ellerinde bulunduruyorlar. Kesintisiz, sorunsuz görüntü aktarımı sağlanıyor. Burada yaptığımız işi birebir salonda ameliyathanedeki işlemi izler gibi hocalarımız izliyorlar. Seçtiğimiz yaklaşık 14 arkadaşımız burada uygulamayı yapıyor. Hocalarımız da refakat ediyor. Dolayısıyla hem yaparak, hem yaşayarak, hem dinleyerek öğreniyorlar” ifadelerini kullandı.

“Canlı yayında anında soru sormak çok daha büyük bir katılım”
Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor kurs hakkında bilgiler verdi. Kursta işlem yaparken bir sorunla karşılaşıldığı zaman müdahalenin canlı canlı yapıldığı için daha etkili olduğunu ifade eden Bor, “Türk Gastroenteroloji Derneği’nin de desteklediği Eskişehir Osmangazi Üniveristesi’nin (ESOGÜ) bu etkinliği endoskopik anlamda çok ileri girişimlerin nasıl yapılması gerektiğini genç arkadaşlara öğreten, uygulamalı endoskopi kursu. Bu anlamda hastalar üzerinde bu konuda çok yetkin hocalarımızın arka planda eşlik ettiği ve an dal asistanlarımızın endoskopide daha az yer alan arkadaşlarımızın işlemlerin nasıl yapıldığını gösteren bir kurs düzenlenmekte. Bu kursu Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji bilim dalı düzenliyor. Ayrıca Türk Gastroenteroloji Derneği de buna katkıda bulunuyor. Genelde bu tür uygulamalar ideal vakaların videoları şeklinde gösterilir. İdeal bir vakadır. O ideali hiçbir zaman yakalayamayabilirsiniz. O yüzden işlemi yaparken hangi sorunlarla karşılaşıldığı, sorun çıkarsa nasıl çözüldüğü, o kişinin nasıl yaptığı, bu endoskopi nasıl tuttu, nasıl çevirdi, ekranda ne gördüğü, o lezyona nasıl müdahale ettiğini direk canlı yayında anında soru sormak çok daha büyük bir katılım ideal olayı görmek yerine” diye konuştu.

ESKİŞEHİR

12 Kasım 2019 Salı

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