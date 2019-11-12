Anadolu Üniversitesi akademisyeninden gururlandıran başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Anadolu Üniversitesi akademisyeninden gururlandıran başarı

İHA

Mülkiyeliler Birliği'nin bu yıl üçüncüsünü organize ettiği, sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen "Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü" düzenlenen törenle sahibini buldu. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer, "Göç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay'da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneği" başlıklı teziyle doktora kategorisinde ödüle layık görüldü.

Anadolu Üniversitesi akademisyeninden gururlandıran başarı

Mülkiyeliler Birliği’nin bu yıl üçüncüsünü organize ettiği, sosyal politika alanında yazılmış doktora ve yüksek lisans tezlerine verilen “Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü” düzenlenen törenle sahibini buldu. Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Arş. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer, “Göç Süreçlerindeki Çocukların Karşılanamayan Gereksinimleri, Haklara Erişimleri ve Beklentileri: Ankara ve Hatay’da Yaşayan Suriyeli Çocuklar Örneği” başlıklı teziyle doktora kategorisinde ödüle layık görüldü.
Arş. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer: “Çok değerli bir ödül aldım”
Özellikle Suriyeli çocuklar üzerinde yaptığı çalışmadan ötürü ödül almanın kendisini gururlandırdığını dile getiren Arş. Gör. Dr. Tahir Emre Gencer, “Duayen bir hocamız adına düzenlenen ve Türkiye’de; göç, yoksulluk, sosyal refahı koruma gibi alanları kapsayan bir ödül töreninde, tezimin ödüle layık görülmesi tabi ki gurur veriyor. Kuşkusuz ödül dediğimiz şey, aslında tek başına alınılan bir şey değil. Görünür olmayan birçok birleşen vardır. Bu ödülü biz birlikte aldık. Çocuklar üzerinde çalışmak zaten çok büyük bir sorumluluk ve hassasiyet gerektiriyor. Bir de Suriyeli çocuklar üzerinden bir araştırma yapmak, oldukça derin hisler barındırıyor. Çalışmam esnasında, bilim insanı kimliğimi korumakta çok zorluk çektim. Ama üstesinden geleceğime kendimi inandırdım. Nitekim inandığım gibi de oldu. Çok değerli bir ödül aldım. Bu yüzden de çok sevinçliyim” diye aktardı.
“Araştırmaya başlamadan önceki ile araştırma sonrasındaki ben aynı değil”
Göç süreçlerindeki çocukların gereksinimleri üzerine ortaya koyduğu çalışmanın hayatında çok şeyi değiştirdiğini anlatan Gencer, “Yaptığım araştırma sonucunda; savaş, göç, yas ve kayıp gibi ağır hikâyelerle ilgili birçok veri ortaya çıktı. Yetişkin insanlar için bile çok ağır olan bu durum, bir çocuk için çok daha yıkıcı etkilere sahip olabilir. Bu yüzden; çok iyileştirici, dikkatli ve hassas davrandım. Yaraları açmadan hareket etmek, durumu iyi yönetmek gerekiyordu. Bilişsel düzeylerini de dikkate alarak belli değerlendirmeler yaptım. Çok yol kat ettiğimi söylemek istiyorum. Aslında dünya çocuklarına ne kadar borcumuzun olduğunu hatırladım. Zaten araştırmaya başlamadan önceki ile araştırma sonrasındaki Tahir Emre Gencer aynı değil. Hayatımda çok şey değişti” dedi.

ESKİŞEHİR

12 Kasım 2019 Salı

  • İMSAK 06:06
  • GÜNEŞ 07:31
  • ÖĞLE 12:47
  • İKİNDİ 15:28
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edebiyatçı portreleri bu sergide buluşuyor
YEREL HABERLER Edebiyatçı portreleri bu sergide buluşuyor
FETÖ şüphelisi kadın 'Hakim adayı' gözaltına alındı KHK ile meslekten ihraç edilen FETÖ şüphelisi evinde yakalandı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelisi kadın 'Hakim adayı' gözaltına ...
Her etkinlik için 5 gence ücretsiz katılım imkanı
YEREL HABERLER Her etkinlik için 5 gence ücretsiz katılım imkanı
Eskişehir´de FETÖ şüphelisi yakalandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de FETÖ şüphelisi yakalandı
Hülya Koçyiğit: Gönlüm Türk kültürünün biraz daha ön planda olmasını istiyor
YEREL HABERLER Hülya Koçyiğit: Gönlüm Türk kültürünün biraz daha ön ...
Avrupalı öğretmenlerden inceleme gezisi ‘Kitap Okuma alışkanlığını kazandırma ve fikir alışverişi’ konusunda Eskişehir Ertuğrulgazi İlkokulu’nu ziyaret ettiler
YEREL HABERLER Avrupalı öğretmenlerden inceleme gezisi ‘Kitap Okuma ...
Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Günay, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti
YEREL HABERLER Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Günay, Rektör ...
(Özel) Canlı canlı yayınlanan endoskopik işlem ile kurs verildi Yapılan endoskopik işlem canlı yayın ile aktarıldı Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor; “Canlı yayında anında soru sormak çok daha büyük bir katılım” Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor; “Yaptığımız işi birebir salonda ameliyathanedeki işlemi izler gibi izliyorlar”
YEREL HABERLER (Özel) Canlı canlı yayınlanan endoskopik işlem ile ...
İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti
YEREL HABERLER İnönü Belediyesi'nden Anıtkabir ziyareti
Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye Şampiyona’sında 1’inci oldu
YEREL HABERLER Odunpazarı Belediyesi Atletizm Takımı Türkiye ...
Ayvacık Mahallesi Cemevi törenle açıldı
YEREL HABERLER Ayvacık Mahallesi Cemevi törenle açıldı
Demiryollarının babası Behiç Erkin törenle anıldı
YEREL HABERLER Demiryollarının babası Behiç Erkin törenle anıldı
İnönü’de geleceğe nefes olmak için 2 bin fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER İnönü’de geleceğe nefes olmak için 2 bin fidan ...
Çifteler'de 1111 fidan toprakla buluştu
YEREL HABERLER Çifteler'de 1111 fidan toprakla buluştu
ESOGÜ’de de fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER ESOGÜ’de de fidanlar toprakla buluştu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Eskişehir'de toplandı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, ...
Kırka'da 25 bin fidan toprakla buluştu Minik İsmail anne ve babası ile birlikte fidan dikti
YEREL HABERLER Kırka'da 25 bin fidan toprakla buluştu Minik İsmail ...
Hülya Koçyiğit Eskişehir’deki fidan dikme etkinliğine katıldı ‘Geleceğe Nefes Fidan Dikime Seferberliği’ etkinliği Eskişehir’de Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak; “Bugün ilimizde 290 bin fidan dikilecek” Ünlü oyuncu Hülya Koçyiğit; “Ülkemiz yeşillendikçe gençlerimiz mutlu bir geleceğe hazırlanıyor”
YEREL HABERLER Hülya Koçyiğit Eskişehir’deki fidan dikme etkinliğine ...
Eskişehir´de 160 noktada 290 bin fidan toprakla buluşturuldu
YEREL HABERLER Eskişehir´de 160 noktada 290 bin fidan toprakla ...
9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi
YEREL HABERLER 9. Uluslararası Eskişehir Şiir Buluşması sona erdi
Eskişehir Sağlık Sen'den rekor maaş promosyonu anlaşması
YEREL HABERLER Eskişehir Sağlık Sen'den rekor maaş promosyonu ...
Andulasyon Terapi ile daha kolay kilo veriliyor
YEREL HABERLER Andulasyon Terapi ile daha kolay kilo veriliyor
Sivrihisar’da da fidanlar toprakla buluştu
YEREL HABERLER Sivrihisar’da da fidanlar toprakla buluştu
Çocuklar teknoloji ve bağımlılık sorununu resimledi Geleneksel yarışmada ilk 3 belli oldu
YEREL HABERLER Çocuklar teknoloji ve bağımlılık sorununu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu