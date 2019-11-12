Eskişehir'de silahlı saldırı: 1 yaralı Kahvehanede oturan şahsa 3 mermi sıkan saldırgan, silahını bırakmasını isteyen polis ekiplerine de ateş açtı Polisin cep telefonu mermiyi savurdu

Eskişehir'de, bir kahvehanede oturan şahsa henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açarak yaralayan saldırgan, kendisini uyaran polis ekiplerine de ateş açtı. Saldırganın tabancasından çıkan mermi, bir polis memurumun pantolonun cebindeki cep telefonuna isabet edip sekince, görevli yaralanmaktan kurtuldu.

Alınan bilgilere göre; olay Cumhuriye Mahallesi Başkan Sokak'ta yaşandı. Saat 13.00 sıralarında Kudret K. (43) isimli şahıs, arabasıyla Başkan Sokakta bulunan bir kahvehaneye geldi. Burada aracından inen şahıs, kahvehanenin dışından henüz belirlenemeyen bir nedenle içeride oturan Hamza Ş.'ye (36) silahla ateş etti. Olayda, Hamza Ş.'yi bacağına 3 el ateş ederek yaralayan şüpheliyi sokakta devriye halinde bulunan polis ekipleri gördü. Polis 'Dur' ikazında bulunarak şahsın silahını bırakmasını söyledi. Ancak Kudret K., uyarıları dinlemeyerek polis ekibine hedef gözetmeksizin ateş açtı. Açılan ateş esnasında, siper alan bir polisin kalçasına gelen mermi, pantolonunun arka cebinde bulunan cep telefonuna isabet edip sıyırarak geçti. Ardından saldırıya uğrayan polis ekipleri, sokak üzerinde kaçan şüpheliyi silahı ile birlikte yakalayarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan şüpheli Kudret K., olay yerine gelen takviye ekiplerle Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken, yaralı şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.

ESKİŞEHİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:06

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