Eskişehir Adliyesinde “Geleceğe Nefes” seferberliğine destek 500 fidan dikildi, 2 bin fidan vatandaşlara dağıtıldı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda başlatılan “Geleceğe Nefes” seferberliği çerçevesinde Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsüne 500 fidan dikimi yapıldığını, ayrıca Eskişehir Adliyesinde bin ceviz ve bin kayısı fidanının vatandaşlara dağıtıldığını açıkladı.

Başsavcılık Medya İletişim Bürosu’ndan yapılan açıklamada, bir ülkenin gücü olan orman alanlarının artırılması ve yaz boyunca yanan alanlarda ağaçlandırma yapılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığınca organize edilen, 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11:11'de 11 bir milyon fidanın, 81 ilde aynı anda, 2023 ayrı lokasyonda, 3 saat içerisinde dikilmesi etkinliği yapıldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "İlgili etkinlik kapsamında, Türkiye genelinde adalet komisyonunun bulunduğu 143 il ve ilçe merkezlerindeki Cumhuriyet Başsavcılarının katılımıyla Adalet Bakanlığı personeli, Denetimli Serbestlik Müdürlüklerinin kamu yararına çalışma kapsamındaki yükümlüleri ve 151 açık ceza infaz kurumunda hapis cezasının infazına devam edilen hükümlüleri aracılığıyla elli bini 11 Kasım 2019 tarihinde saat 11.11'de olmak üzere, toplam iki yüz elli bin fidan dikimi ile adliye binalarında vatandaşlara fidan dağıtımı etkinliği gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde kamuya yararlı bir işte çalışma cezası bulunan yaklaşık 40 yükümlü ve Eskişehir Açık Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlülerle birlikte Eskişehir 2 Nolu Açık Ceza İnfaz Kurumu Kampüsüne 500 fidan dikim etkinliği gerçekleştirilmiş olup, aynı etkinlik kapsamında Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, Eskişehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Ceza ve İnfaz Kurumları tarafından Eskişehir Adliyesinde bin ceviz fidanı ve bin kayısı fidanı olmak üzere toplam 2 bin fidanın vatandaşlara dağıtımı yapılmıştır. Fidan dikimi ve fidan dağıtım faaliyetlerine Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Eskişehir Ağır Ceza Komisyon Başkanı Osman Soydal, Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Savaş Kılıç ve Yunus Abdullah Tokgöz ile kurum müdürleri ve çalışanlar da katılmıştır" denildi.

ESKİŞEHİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:06

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