Odunpazarı Belediyesi Atatürk'ü anmaya devam ediyor

Odunpazarı Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 81’inci yıl dönümünde düzenlediği çeşitli etkinlik ve programlarla anmaya devam ediyor.

Anma programları kapsamında Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezi'nde (YKSM) 'Yolumda, Yüreğimde Daima Mavi' adlı program düzenlendi. Atatürk’ün sevdiği türkü ve şarkılar ile Atatürk için bestelenen şarkıların söylendiğini etkinliğe Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt’un yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Zaman zaman duygu dolu anlara ev sahipliği yapan programda çeşitli eserler seslendirildi.

Program sonrasında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkenin dört bir yanında özlem ve saygı ile anıldığını söyledi. Başkan Kurt, "Ben nur içinde yattığına inanıyorum. Bir kişinin cennete gitmesi için neler lazımsa Atatürk bunların hepsini yapmış. Hiç kuşkusuz vatanına, toprağına ve halkına ölümüne sahip çıkan, bağlı kalan bir lider herhalde en rahat yerdedir ama esası hepimizin gönlündedir. Onun çizdiği yoldan onun ilkelerinden sapmadan Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşatmak hepimizin görevidir. Gelecekle ilgili bütün düşüncelerimizi acaba Atatürk olsaydı nasıl karar verirdi diye değerlendirdiğimiz zaman, herhalde bilime en uygun olan davranışı gerçekleştirmiş oluruz. Odunpazarı Belediyesi, kendi bünyesinde bu tür etkinlikleri sürdürmeye devam edecektir. Atatürk, kültürsanatın toplumun vazgeçilmez parçası olduğunu söylemiş, biz de bu konuda çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ESKİŞEHİR 12 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:06

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