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Eskişehirsporlu oyunculardan kan bağışına destek

İHA

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirsporlu oyuncular ve kaleci antrenörü Hakan Olgun, kentteki bir ilkokulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Eskişehirsporlu oyunculardan kan bağışına destek

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirsporlu oyuncular ve kaleci antrenörü Hakan Olgun, kentteki bir ilkokulda düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek verdi.
Hürriyet İlkokulundaki kampanyaya Eskişehirspor’un kalecisi Ekrem Kılıçarslan, orta saha oyuncusu İbrahim Sissoko ve kaleci antrenörü Hakan Olgun’un yanı sıra veliler katıldı. Okula gelen futbolcular, minik öğrenciler tarafından çiçekler ve ‘EsEs’ tezahüratları ile karşılandı. Zaman zaman Eskişehirspor marşları da söyleyen öğrencilerden bazılarının Siyah Kırmızılı formalarını giydikleri de gözlerden kaçmadı. Burada bir açıklama yapan Türk Kızılay Eskişehir Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Sabri Akoğlu, “Protokol kapsamında kan bağışı çalışmalarını başarıyla yürümekteyiz. Bu yıl farklı olarak eTwinning kapsamında 13 okulda ‘Canım ol’ kampanyası düzenliyoruz. Bunda da şehrin önde gelenleri de eksik olmasınlar bizlere destek oluyorlar. Eskisinden daha verimli bir şekilde kampanyalarımızı yürütüyoruz. En önemli amacımız kök hücre bağışını artırmak yönünde. Bu kampanyalarla da bunu başaracağımıza inanıyoruz” dedi.
Düzenledikleri kan bağışı kampanyasına velilerin yoğun katılım sağladığını aktaran Okul Müdürü Defne Akman ise desteklerinden dolayı futbolculara teşekkür etti.

ESKİŞEHİR

12 Kasım 2019 Salı

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