FETÖ şüphelisi 'Yarbay' hücre evinde yakalandı

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FETÖ soruşturması çerçevesinde aranan KHK ile meslekten ihraç edilmiş yarbay, Eskişehir'deki hücre evinde yakalandı.

Alınan bilgilere göre; Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince (TEM), Muğla 2. Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltı kararı verilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 'yarbay' rütbesinde görev yaptığı sırada KHK ile ihraç edilen Hakan T.'yi saklandığı hücre evinde yakaladı.

Öte yandan gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri akabinde Muğla'ya gönderileceği öğrenildi.

ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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