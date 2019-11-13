Yalancı baharın yalan çiçeği Bir yanı kış bir yanı bahar Kayısı ağacı yaprak dökemeden çiçek açtı Kasım ayında ilkbahar görüntüsü İşyeri sahibi Yasemin Kaya: "Ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış"

Eskişehir, Kasım ayında sıra dışı bir manzaraya sahne oldu. Soğuk havaların ardından gelen ‘Pastırma Yazı’ kayısı ağacına çiçek açtırdı.

EskişehirAfyonkarahisar yolu Derbent mevkiindeki bir lokantanın bahçesinde bulunan kayısı ağacı Kasım ayında çiçek açtı. Henüz tam olarak yapraklarını dökmeyen ağacın dallarının bir kısmında geçtiğimiz yazdan kalma sararmış yapraklar bulunurken, diğer kısmında ise çiçekler açtı. Geçen yıl Kasım ayını karla karşılayan Eskişehir'de, bu yıl 'Pastırma Sıcaklarının' da etkisiyle açan kayısı çiçeği görenleri hem mutlu etti hem de küresel iklim değişikliği nedeniyle üzdü.

"Ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış"

Konuyla ilgili konuşan işyeri sahibi Yasemin Kaya, bu yıl Kasım ayının sıcak geçtiğine değinerek, "Müşterilerimiz tarafından sosyal medyada paylaşılmış biz de aslında görmemiştik. Biz de çok şaşırdık bu duruma. Yani ağacın bir kısmı daha yapraklarını dökmeden diğer kısmı çiçek açmış. Yani hayırlısı olsun ama bu iklim değişiklikleriyle alakalı tamamen. Bu kayısı ağacı, normalde mevsimin çok güzel kayısı veriyor. Bir tane daha kayısı ağacı var ama o kurudu ama bu, bu şekilde. Tamamen iklim değişiklikleriyle alakalı. Bu sene Kasım ayı tamamen sıcak geçti. Onla alakalı diye düşünüyorum. Geçen yıl daha soğuktu Kasım ayı, yani biz de bu durumla ilk defa karşılaşıyoruz" dedi.

ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.