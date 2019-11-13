FETÖ firarisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı

Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´ndan ihraç edilen eski yarbay Hakan T., polis ekiplerince saklandığı hücre evinde yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla 2´nci Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan yakalama kararı olan eski yarbay Hakan T.´nin kent merkezinde hücre evinde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´ndan ihraç edilen eski yarbayı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ şüphelisi Hakan T. işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. FETÖ şüphelisinin Muğla´ya gönderileceği belirtildi.



ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

ÖĞLE 12:47

İKİNDİ 15:28

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.