FETÖ firarisi eski yarbay, hücre evinde yakalandı

ESKİŞEHİR'de hakkında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´ndan ihraç edilen eski yarbay Hakan T., polis ekiplerince saklandığı hücre evinde yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Muğla 2´nci Sulh Ceza Hakimliğince FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında `silahlı terör örgütüne üye olma´ suçundan yakalama kararı olan eski yarbay Hakan T.´nin kent merkezinde hücre evinde saklandığını belirledi. Eve baskın yapan polis ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı´ndan ihraç edilen eski yarbayı gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen FETÖ şüphelisi Hakan T. işlemleri için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü´ne götürüldü. FETÖ şüphelisinin Muğla´ya gönderileceği belirtildi.
ESKİŞEHİR
13 Kasım 2019 Çarşamba
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