ESOGÜ’de sonbahar güzelliği Farklı renk tonlarına bürünen ağaçlar ve yapraklar Meşelik kampüsünde renkli görüntüler oluşturuyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Meşelik kampüsünde sonbaharın gelmesiyle birlikte dökülen yapraklar renkli görüntüler oluşturuyor.

Meşelik kampüsü içerisinde bulunan fakülte ve meslek yüksekokulunda okuyan öğrenciler sonbaharın gelmesiyle birlikte yaşanan güzelliklerin tadını çıkarıyor. Özellikle farklı renk tonlarına bürünen ağaçlar ve yapraklar üniversitede renkli görüntüler oluşturuyor. Bu renkli görüntüleri kendilerine avantaja dönüştüren öğrenciler ise, birbirinden güzel fotoğraflar çekme fırsatı buluyor. Üniversitenin her bir noktasında fotoğraflanan sonbahar, kartpostallık görüntüleri oluşturdu.

ESOGÜ Maliye 3. sınıf öğrencisi Cansu Çalışkan, sonbahar aylarının renkli olduğunu söyledi. Sonbahar aylarının renkli olduğunu ifade eden Çalışkan, "Sonbahar renkleri ile güzel. İç açıcı. Eskişehir'in havası biraz soğuk ama mevsimden mutluyuz. Ağaç ve doğa vazgeçilmezdir."

ESOGÜ öğrencisi Hümeysa Odabaşı ise, sonbahar aylarının güzelliğini şu düşünceleriyle ifade etti:

"Sınav dönemi böyle yapraklar dökülüyor. Kampüs çok güzel bir hale bürünüyor. Buraya gelip, ders çalışmak güzel bir duygu. Her yer bayağı bir yaprak. Rengârenkler. Yaz ile kış çok farklı oluyor. Arkadaşlarımızla çok güzel fotoğraflar çekiniyoruz."

ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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