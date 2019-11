Açıköğretim Sistemi yeni ülkelere açılmaya hazırlanıyor

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi resmi Facebook ve Youtube hesapları üzerinden gerçekleştirilen canlı yayında, Açıköğretim Sistemine ilişkin olarak öğrencilere bilgiler verildi.

11 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen canlı yayına; Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu ve İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu katıldı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Açıköğretim Sisteminde yaşanan gelişmelerin yanı sıra ilerleyen günlerde öğrencilerle buluşturulması planlanan yenilikler hakkında da müjdeler verdi.

"Yakın bir geleceğin eğitim sistemini yürütüyoruz"

Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Başar, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sisteminin 40 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çekerek, “Bu yıl kayıt yaptıran öğrencilerimize yeni öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum. Anadolu Üniversitesi olarak çok yakın bir geleceğin eğitim sistemini yürütüyoruz. Dünya artık buna doğru gidiyor. Batıdaki dünyaca üniversiteler bile yakın bir dönemde online eğitim faaliyetlerine başladılar. Biz ise yaklaşık 40 yıldır yapıyoruz ve farkımız da buradan geliyor. Özellikle dünyadaki diğer açıköğretim sistemleri ve fakülteleriyle irtibat hâlinde olduğunuz zaman bunu daha iyi görüyorsunuz. Bu da bizim için gurur verici bir olay” ifadelerini kullandı.

"Öğrenci sayısında dünya 3’üncüsü, malzeme çeşitliliğinde birincisiyiz"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi içerisinde Açıköğretim, İşletme ve İktisat olmak üzere 3 fakültenin olduğunu dile getiren Prof. Dr. Başar, fakültelerde yürütülen çalışmaları hakkında “Açıköğretim Sistemimizdeki fakültelerimiz aracılığıyla ön lisans ve lisans düzeyinde eğitimler veriyoruz. Bunun dışında eSertifika, Akadema ve tezsiz uzaktan eğitimi gibi imkânlar sunuyoruz. Aktif öğrenci sayısı bakımından dünyanın 3’üncü, malzeme çeşitliliği açısından ise birinci üniversitesiyiz. Bu yapının bize ait olduğunu gururla söyleyebiliriz. Bunun arka planında ise çok büyük bir emek var. Artık Açıköğüretim Sistemi, gelenekselin aksine daha fazla geleceğe yönelik yatırımlar yapıyor” dedi.

"Uluslararasılaşmaya önem veriyoruz"

“Anadolu Üniversitesi olarak uluslararasılaşma kavramına önem veriyoruz.” diyen Prof. Dr. Başar, “Yükseköğretim Kurulunun (YÖK), uluslararasılaşma konusunda bir çerçevesi ve hedefi var. Biz de bu çerçeveyi esas alarak 28 ülkede eğitim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Kanada’dan Birleşik Arap Emirlikleri’ne, Azerbaycan’dan Mısır’a kadar Anadolu Üniversitesi var. Açıköğretim bürolarımızın yanı sıra 48 sınav merkezimiz bulunuyor. Her geçen gün büyümek, bunu yaparken de kaliteyi arttırmayı istiyoruz. Bu sebeple içeriklerimizi çağın gereğine göre güncelliyoruz. Öğrencilerimiz umarım eğitim süreçlerinde bu yeniliklerle karşılaşacaklar. Biz onları mutlu bir şekilde mezun etmeyi istiyoruz. Şu anda 1 milyon 50 bin civarında aktif öğrencimiz var. Böylelikle ailemizi her geçen gün bu yeniliklerle büyütüyoruz” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Başar’dan yeni programların müjdesi

Açılacak yeni programların çalışmalarını yürüttüklerinin müjdesini veren Prof. Dr. Selim Başar, bunların ise dijital çağa yönelik programlar olduğuyla ilgili ipuçları verdi. Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’nın göreve geldiği günden bu yana uluslararasılaşmayı öncelikli hedef olarak ortaya koyduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Başar, önümüzdeki günlerde çok farklı coğrafyalarda Açıköğretim Sisteminin var olacağının müjdesini verdi. “Bu anlamda iş birliklerimiz var ve son olarak Çin’den bir davet aldık.” diyen Başar, şunları söyledi: “Çin, açıköğretim sistemiyle ön plana çıkan bir ülke. Geçtiğimiz günlerde Çin’den, 45 üniversitenin yer aldığı bir toplantıyla ilgili davet aldık. Bu toplantıya ise dünyadan sadece Anadolu Üniversitesi davet edildi. Dijital çağda uzaktan öğretim ile ilgili ne yapılabileceği konusunda fikir alışverişinde bulunmak üzere davet edilmek gurur vericiydi. Açıkçası pek çok konuda da bizim bilgi birikimiz ve tecrübelerimizden yararlanmak istiyorlar.”

"Canlı derslerde çok iyi bir noktaya geldik"

Açıköğretim Sistemindeki ders içeriklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulunan Açıköğretim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Güney, öğrencilerin sistem içerisinde bir derste 16 farklı malzeme ile karşılaştıklarını belirtti. Açıköğretim Sistemindeki içerik üretimini bir fabrikaya benzeten Prof. Dr. Güney, “Öğrencilerimizin, dersin hocası ile karşılıklı görüşme hâlinde oldukları canlı derslerde çok iyi bir noktaya geldik ve ders sayımızda 176’ya ulaştık. Geçen sene ise bu sayı 140 civarındaydı. Her geçen gün bu sayı artıyor ve niyetimiz bunu daha yukarıya taşıyabilmek.” dedi.

Üretilen içeriklerle ilgili istatistiki bilgiler paylaşan Prof. Dr. Güney, “Anadolu Üniversitesinin Youtube kanalındaki video sayısı 26 bine yaklaşmış durumda. Bunun yanında canlı derslerimizin videolarını, sonrasında 3 milyon 200 bin kişi seyretmiş. Videolarımızın dışında alıştırma soruları, çıkmış sınav soruları, animasyon videoları gibi öğrencilerimizin ihtiyaçlarına karşılık verecek farklı çalışmalarımız yer alıyor. Anadolum eKampüs Sistemi, bütün ders malzemelerinin var olduğu yer ve geçen yıl rakamlarına göre 750 bin öğrencimiz ziyaret etmiş burayı ziyaret etmiş. Öğrencilerimizin yüzde 75’i, Anadolum eKampüs Sistemini kullanıyor. Bu sistem içerisindeki tüm içerikler Anadolum Mobil uygulamasında da yer alıyor ve ziyaretçi sayısı 650 bine ulaşmış durumda. Bunların yanında yaşam boyu öğrenme anlamında Açıköğretim Sistemimizin hizmet ettiği önemli bir etkinlik olan İkinci Üniversite kayıtları da geçtiğimiz yıllara göre bu yıl 239 bin 269 gibi rekor bir düzeye ulaşmış durumda.” şeklinde konuştu.

"Çağın gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz"

Bu yıl Açıköğretim Sistemine kayıt yaptıran öğrencilerin, büyük ve güzel bir aileye dâhil olduklarına dikkat çeken İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şebnem Tosunoğlu, “Biz öğrencilerimizi hiçbir zaman uzakta hissetmiyoruz.” dedi. Prof. Dr. Tosunoğlu şöyle konuştu: “Günümüzde her şey dijital ortamda; ancak bu bizim için bir uzaklık değil. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi olarak ürettiğimiz içeriklerle öğrencilerimizin hizmetindeyiz. Bu anlamda çağın gerekliliklerini de yerine getirmeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizi hiçbir zaman kampüs dışarısında hissetmiyoruz. Umarım onlar da aynı duyguları yaşıyorlardır. Biz bu anlamda global bir kampüsüz.”

İktisat Fakültesi bünyesindeki lisans programları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Tosunoğlu, bu programların örgün öğretimde farklı olmadığını dile getirerek, “Bu programları seçen arkadaşlarımız, örgün öğretimdeki öğrencilerimizle aynı şekilde bir kariyer planlaması yapabilirler. Kamu ya da özel sektör tercihleri arasında yer alabilir.“ dedi.

"Öğrencilerimizle iç içe olmaya çalışıyoruz"

İşletme Fakültesinin kuruluş sürecini anlatan Dekan Prof. Dr. Celal Hakan Kağnıcıoğlu, “198283 yıllarında İşletme programı olarak başlayıp daha sonra bugünkü devasa yapıya gelmesinde İşletme Programı çekirdek programlar arasında yer almaktadır. Daha sonra çeşitli düzenlemelerle 1993 yılında ise Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine dönüşen örgütlenme içerisine girmiştir. Anadolu Üniversitesi ilerleyen süreçte küreselleşme, uluslararasılaşma ve teknolojinin de gelişmesiyle birlikte 2 ve 4 yıllık programların yer aldığı bir sistem durumuna gelmiştir. Üniversitemiz adına bununla gurur duyuyoruz. Burada 1 milyonu aşan öğrencilerimizle birebir dijital ortam sayesinde onların bütün problemlerine çözüm bulmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğunca onlarla iç içe olmaya çalışıyoruz. Hatta geçmiş yıllarda Türkiye’nin pek çok şehrini dolaşarak öğrencilerimizle bir araya geldik ve sisteme ilişkin görüşlerini, bire bir dinledik. Öğrencilerimizin ilgisi de çok güzeldi. Bugüne kadar 50’yi aşkın şehrimizi gezdik ve bundan sonra da hedefimiz mümkün olduğunca Türkiye’nin 81 ilindeki öğrencilerimizle bir araya gelebilmek.” dedi.

