Dünyanın en hızlı artan kronik hastalığı: Tip 2 Diyabet

İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Uğur Bilge, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü vesilesiyle diyabet hastalığına dikkat çekmek ve diyabet hakkında farkındalığı artırmak amacıyla açıklama yaptı.

Diyabetin tehlikesine dikkat çeken Bilge; yaptığı açıklamada, “Diyabet, enerji kaynağımız glukozun vücutta kullanılmasını sağlayan insülin hormonunun yokluğu ya da etkisizliği nedeniyle oluşan kanda glukoz yüksekliği durumudur. Şeker hastalığı olarak bilinen diyabetin en sık görülen belirtileri; çok su içmek, sık idrara çıkmak, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon güçlüğü, görme bulanıklığı gibi belirtilerdir. Diyabet hastalığının Yüzde 85, 90’ını ise Tip 2 diyabet vakaları meydana getirmektedir. Kimlerde gelişebileceği önceden öngörülebilen Tip 2 diyabetten korunmada ‘yetecek kadar yemek’ ve ‘daha fazla hareket’ gibi kavramların topluma öğretilmesi, özellikle çocuk ve gençlerin sağlıklı beslenme ve egzersize yönlendirilmeleri önemlidir. Tip 2 diyabet, yavaş gelişen ve aile içi genetik geçişin sık görüldüğü bir hastalıktır. Birinci derece aile yakınlarında Tip 2 diyabetli bulunması, şişmanlık, hipertansiyon, hiperlipidemi ve hareketsiz yaşam Tip 2 diyabet açısından risk faktörleri arasında başı çekmektedir. Bir ebeveynin Tip 2 diyabetli olduğu ailelerde çocukların yüzde 3540’ı, hem anne hem de babanın Tip 2 diyabetli olduğu ailelerde ise çocukların yüzde 7080’i diyabetli olma ihtimali vardır. Bu nedenle Tip 2 diyabetli bireylere çocuklarının Tip 2 diyabet riski konusunda bilgilendirme yapılması önemlidir” ifadelerini kullandı.

“Stantlar kurarak halkımızın diyabet konusunda farkındalığını arttırmayı planlıyoruz”

İl Sağlık Müdürü Doç Dr. Uğur Bilge, hastaların, diyabetin olumsuz sonuçlarından korunmak ve diyabet ile birlikte sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için tıbbi kontrollerini zamanında ve eksiksiz yaptırmaları çok önemli olduğunu belirtti. Bilge, “Diyabet ve Aile temalı ‘Diyabet Her Aileyi İlgilendirir’ sloganı çerçevesinde ailelerin bu durum hakkında bilgilendirilmesi, diyabetten korunmanın önemi ve nasıl korunacağı konusunda farkındalıklarının artırılması amacıyla müdürlüğümüzce 14 Kasım Perşembe günü TCDD Eskişehir Garında ve Espark alışveriş merkezinde stantlar kurarak halkımızın diyabet konusunda farkındalığını arttırmayı planlıyoruz. Stant alanlarında şeker ölçümü, boy kilo indeksi, tansiyon ölçümü yapılacak olup sağlıklı yaşam ve sağlıklı beslenme konusunda bilgiler verilecektir. Stant alanlarına tüm halkımız davetlidir’’ dedi.

ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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