‘Sihirli Yolculuk’un prömiyeri yapıldı

Odunpazarı Belediye Tiyatrosu, 20192020 sezonunun yeni çocuk oyunu olan ‘Sihirli Yolculuk’un prömiyerini yaptı. Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen prömiyere çocuklar büyük ilgi gösterdi.

Yeni çocuk oyunu Sihirli Yolculuk, seyircisine oyunu birlikte oynama teklifini sunuyor. Sihirli Yolculuk, oyun oynamanın en ciddi iş olduğu çocuklar ve çocuk kalmayı seven yetişkinleri her şeyin oyuncağa dönüştüğü keyifli bir yolculuğa çıkarıyor. Oyunda iki oyunbaza kelimelerini tekrar bulmaları için yardım edilirken, bir kez daha paylaşmanın ve birlikte oynamanın tadına varılıyor.

Yönetmenliğini Aslı Arslan Uzun’un yaptığı Sihirli Yolculuk’ta Yönetmen Yardımcılığını Ezgi Büyükdere, Müzik Tasarımını Hasan Evren Biçer, Kostüm Tasarımını ise Çiğdem Öztürk üstleniyor. Oyunda; Beste Ersoy, Derya Dobrişan, Hüseyin Demir, İbrahim Göksel Kart, İpek Uzkalan rol alıyor.

Sihirli Yolculuk, 17 Kasım Pazar Günü saat 13.00’de, 19 Kasım Salı Günü saat 10.00’da, 20 Kasım Çarşamba Günü saat 13.30’da, 26 Kasım Salı Günü 10.00’da ve 27 Kasım Çarşamba Günü 13.30’da seyircisi ile buluşacak.

ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:32

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