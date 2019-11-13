'Eğitimcilerin Eğitimi' programı

Tepebaşı Belediyesi atıkların kategorilere göre toplanmasını amaçlayan “Eğitimcilerin Eğitimi” toplantısına ev sahipliği yaptı. Programda atık konusundaki uzmanlar, öğretmenler için sunum gerçekleştirdi.

Tepebaşı Belediyesi tarafından atık pillerin, atık elektrikli ve elektronik eşyaların, bitkisel atık yağların ve ambalaj atıklarının toplanması ve geri kazanımı konularını içeren Eğiticilerin Eğitimi programı gerçekleştirildi. 120 okuldan öğretmenlerin katılımı ile gerçekleşen programda TAP Derneği’nden Seyhan Öz Ulucan, TÜBİSAD’dan Bengisu Evrensel, KOLZA Biodizel’den Hasan Semih Şimşek ve Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı’ndan (ÇEVKO) Murat Körük birer sunum yaptı. Her yıl olduğu gibi 20192020 eğitimöğretim döneminde de Tepebaşı bölgesindeki okullarda yürütülecek olan atık toplama kampanyaları (Bitkisel atık yağ, elektronik atık, atık pil toplama) öğrencilere, öğrenciler vesilesiyle de velilere, atıkları ayrı toplama alışkanlığı kazandırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Kampanyalarla ilgili dokümanlar okullara ulaştırılırken; kampanya süreçleri de başlatıldı.

Atıkların kaynağında ayrı toplanması işi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan lisanslı firmalarla ve yetkilendirilmiş kuruluşlarla Tepebaşı Belediyesi iş birliği içinde sürdürülüyor. Eğiticilerin Eğitimi programı da okullarda yürütülecek atık toplama kampanyalarında, öğrencilere yol gösterici olan öğretmenlerin atıklar konusunda ve kampanyalar hakkında detaylı bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştiriliyor.

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Bahri Ağaoğlu, Eğitimcileri Eğitimi programı sonunda sunum gerçekleştiren kuruluş ve firma yetkililerine, katkılarından dolayı teşekkür belgesi takdim etti.

ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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