Ağaçlandırma sahasından tel çiti ve demir kazık çalan 3 şüpheliye suçüstü

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ESKİŞEHİR´de orman ağaçlandırma sahasındaki 290 metre uzunluğundaki tel çiti ve 67 demir kazığı çalan 3 şüpheli, jandarma ve orman koruma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi´ndeki orman ağaçlandırma sahasında hırsızlık yapıldığı bilgisi üzerine jandarma ve orman koruma ekipleri harekete geçti. Daha önce de demir kazıkları çalıp sattıkları belirlenen D.K., T.N. ve H.N., 290 metrelik tel çiti ve 67 demir kazığı sökerek kamyonetlerine yükledikleri sırada suçüstü yakalandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler işlemleri için İlçe Jandarma Komutanlığı´na götürüldü. Soruşturma sürüyor.



ESKİŞEHİR 13 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:07

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