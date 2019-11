1 milyar dolarlık et

Eskişehirli şair Veysel Ünverdi’nin ‘Cemre Düşsün Her Şeye’ adlı şiir kitabı yayınlandı ve okuyucusu ile buluştu.

Eskişehir Şairler, Yazarlar, Ozanlar Derneği (EŞYODER) üyesi şair Veysel Ünverdi yeni yayınlanan şiir kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada, ‘’ Tahsil için geldiğim Eskişehir’de 1955 yılından beri ikamet etmekteyim. Şiir yazmaya, lisede okurken başladım. Memuriyet yıllarımda şiir yazmam daha da arttı. EŞYODER’de yapılan şiir söyleşilerinde; şair arkadaşlarımdan gelen şiir yazma ve okuma kıvılcımlarından etkilendim. Tekrar şiir yazmaya başladım ve böylece ‘Cemre Düşsün Her Şeye’ şiir kitabımda şiirleri topladım ve Eskişehir’de yayınlandı. Bu şiir kitabımda; aklıma geldiğinde bazı şiirlerime, o şiirlerimi yazdığım tarihide not düştüm. Şiirlerimin kitap da sıralanışı ise; az heceli şiirlerden, artan heceli şiirlere doğru oldu. Kitabın sonlarına doğruda; serbest vezinli şiirlere, birkaç tane de nesirlere yer verdim. Yayınlanan şiir kitabımda, 280 şiir bulunmaktadır ve 288 sayfadan ibarettir. Eskişehir edebiyatına kalıcı ve güzel bir eser bıraktım’’ dedi.

