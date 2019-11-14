Rektör Çomaklı'dan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a ziyaret

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u makamında ziyaret etti. Anadolu Üniversitesinin çalışmaları ve projeleri hakkında Bakan Kurum’a bilgi veren Rektör Çomaklı ortak işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulundu.

ESKİŞEHİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:08

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