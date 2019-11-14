EADTU Başkanı Dr. Marr, Rektör Çomaklı’yı ziyaret etti

Avrupa Uzaktan Eğitim Üniversiteleri Birliği (EADTU) Başkanı Dr. Liz Marr, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı’yı ziyaret etti.

Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme KonferansıIODL’a katılmak için Anadolu Üniversitesi’nde bulunan Dr. Liz Marr konferans öncesinde Rektör Çomaklı ile bir araya geldi. Anadolu Üniversitesi açık ve uzaktan öğrenme sisteminin çok önemli bir noktada olduğunu belirten Dr. Marr, Rektör Çomaklı ile olası işbirlikleri hakkında konuştu. Ziyaret sonrasında Rektör Çomaklı, EADTU Başkanı Dr. Liz Marr’a Anadolu Üniversitesi GSF tarafından hazırlanan Keçi Riton hediye ederken ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

ESKİŞEHİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:08

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