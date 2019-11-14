Vali Çakacak, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı’nı ziyaret etti

Çeşitli programlara katılmak üzere Sivrihisar ilçesinde bulunan Vali Özdemir Çakacak, Sivrihisar Hava Meydan Komutanlığı’nı ziyaret ederek, Meydan Komutanı Hava Albay Ali İnci’den yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin sonunda Komutanlık Şeref Defterini imzalayan Vali Çakacak, verdiği bilgiler için Sivrihisar Hava Meydan Komutanı Albay İnci’ye teşekkür ederek, komutanlık personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Hava Meydan Komutanlığı’nın yaptığı çalışmaları aktaran Komutan İnci ise, Vali Çakacak’ın gerçekleştirmiş olduğu ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Vali Çakacak’a bu ziyaretlerinde, Tepebaşı Kaymakamı Dr. Erdinç Yılmaz da eşlik etti.

ESKİŞEHİR 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:08

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